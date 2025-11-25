緬甸國民臨時保護身分 特朗普政府宣布將終止 料影響4000人

美國總統特朗普的政府周一宣布，將終止對緬甸國民免於被美國驅逐出境的臨時保護身份。此舉影響約4000名來自緬甸的國民，他們先前一直根據「臨時保護身分」（Temporary Protected Status，TPS）在美國居留。

「臨時保護身分」賦予持有者免於驅逐出境，並允許他們在美國工作。 而「臨時保護身分」授予那些因戰爭、自然災害或其他特殊情況而被認為如果返回原居國將面臨危險的人士。

作為其全面打擊非法移民政策的一部分，特朗普已取消多國公民的臨時保護身份。美聯社

緬甸宣布將於12月開始舉行大選。美聯社

美國指緬甸的治理和穩定狀況已有所改善。路透社

指緬甸公民可安全返國

「臨時保護身分」是在2021年緬甸發生軍事政變後授予緬甸國民的。美國國土安全部長諾姆表示，取消「臨時保護身分」的決定，是在對緬甸局勢進行評估後作出的。

諾姆表示，緬甸仍面臨「人道挑戰，部分原因是持續的軍事行動打擊武裝組織」；但她補充說：「國家和地方層級的治理和穩定狀況有所改善，緬甸公民可以安全返回家園，因此我們決定終止他們的臨時保護身份。」

諾姆指出，緬甸已於7月解除緊急狀態，並宣布將於12月開始舉行「自由公正的選舉」。

國務院仍建議美公民勿到緬甸

但美國國務院目前仍建議美國公民不要前往緬甸，理由是「武裝衝突、可能發生內亂」以及「非法拘留」。

作為其全面打擊非法移民政策的一部分，特朗普已取消來自阿富汗、喀麥隆、海地、洪都拉斯、尼泊爾、尼加拉瓜、敘利亞、南蘇丹和委內瑞拉國民的「臨時保護身分」。

特朗普上周五宣布，他將取消索馬里公民的「臨時保護身分」。

人權觀察：取消理由荒謬

特朗普政府此舉招致了人權觀察等非政府組織的強烈批評。人權觀察亞洲倡導主任西夫頓在一份聲明中說：「國土安全部在取消緬甸公民臨時保護身份問題上的言論如此荒謬，很難想像有人會相信。」

該組織指出，緬甸已解除的緊急狀態令，據報已立即被新的緊急狀態和戒嚴令所取代，該緊急狀態和戒嚴令覆蓋了9個邦和地區的數十個鄉鎮。

聯合國人權事務高級專員圖爾克表示，在當前情況下，緬甸舉行自由公正的選舉「令人難以置信」。