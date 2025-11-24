美烏更新和平框架協議 最終將由特澤訂定 澤連斯基或赴美拍板

美國與烏克蘭兩國代表周日在瑞士日內瓦會談，雙方就美國總統特朗普28點俄烏和平方案統一立場上「取得進展」，白宮隨後公布一份美烏當天發布的聯合聲明，稱雙方在會談中起草了一份更新和完善後的和平框架協議，強調最終架構「將由美烏兩國總統作出」，並討論安排烏克蘭總統澤連斯基本周訪美。

將充分維護烏克蘭主權

美國國務卿魯比奧、白宮特使威特科夫、美國陸軍部長德里斯科爾及特朗普女婿兼顧問庫什納，在日內瓦與烏克蘭代表團會面。白宮在雙方當天會談結束後，公布一份美烏發表的聯合聲明，稱雙方同意未來數日內就框架協議內容加緊工作，但依據這一框架的最終決定，「將由烏克蘭總統和美國總統作出」。

白宮強調，俄烏和平方案最終架構將由美烏兩國總統作出。法新社

美方正討論澤連斯基本周訪美的安排。美聯社

美國與烏克蘭高層官員在瑞士日內瓦進行磋商。美聯社

雙方在聯合聲明中表示，未來任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，並帶來持續且公正的和平。

烏方：經調整後符合國家利益

烏克蘭在聯合聲明中感謝特朗普為斡旋做出的努力。聯合聲明指出，基於周日提出的修訂與澄清，烏克蘭認為方案調整後將符合他們國家利益，「烏克蘭代表團確認包括安全保障、長期經濟發展、基建保護、航行自由及政治主權等主要關切，都在會中獲充分討論」。

根據白宮說法，烏克蘭官員在會談中強調，美方提出的安全保證並結合方案中其他部分，「符合他們的核心戰略需求」。

魯比奧表示，與歐洲及烏克蘭官員的會談已有進展，但尚有更多工作待完成；澤連斯基的幕僚長葉爾馬克也在和魯比奧的會後表示，「在朝向一個公正而持久和平邁進方面，已有非常好的進展」。

附加「安全保證架構」文件

烏克蘭駐美大使斯特法尼希納指，華府和平方案除28點內容外，還有一份「安全保證架構」附加文件，列明美國有意提供類似北約條約第5條「集體防禦」的某種承諾，只是內容未具體規劃細節，也沒規定需國會批准取得與條約相同法律效力。

官員們透露，除討論澤連斯基本周訪美外，日前赴基輔傳達特朗普28點方案的美國陸軍部長德里斯科爾可能前往俄國，或在其他地點與俄方官員會晤。

在烏克蘭與歐洲展開外交折衝企圖修改28點和平方案之際，特朗普抨擊烏克蘭與歐洲。他在Truth Social貼文稱，這場戰爭對所有人而言都是輸家，「烏克蘭領導層對我們的努力沒有絲毫感激，而歐洲仍在繼續從俄羅斯買石油」。