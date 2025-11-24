以軍空襲貝魯特釀5死28傷 真主黨參謀長遭擊斃

以色列軍方表示，周日（23日）空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，宣稱成功擊斃伊朗支持的真主黨（Hezbollah）代理參謀長阿里．塔布塔拜（Ali Tabtabai）；黎巴嫩衛生部指，事件造成至少5死28傷。

真主黨形容以軍越過紅線

以軍發聲明指，塔布塔拜負責指揮真主黨大部分部隊，並致力重建該組織的軍事能力，形容他是重要的戰略人物。美國早在2016年已將他列入制裁名單，並懸紅500萬美元徵求其情報。

真主黨暫未確認其死訊，不過真主黨高層卡馬蒂（Mahamoud Qmati）到場視察時證實，組織一名核心人物遭到襲擊，並形容以軍此舉「越過紅線」，指會由領導層決定如何回應。

空襲擊中哈雷特赫雷克（Haret Hreik）一幢大樓，多層建築炸毀，建築物碎片掉落車道，嚇得居民紛紛走到街外。黎巴嫩總統奧恩敦呼籲國際社會介入，制止以軍攻擊。

今次襲擊發生在教宗利奧（Pope Leo）計劃下周訪問黎巴嫩前夕，當地不少民眾視是次訪問為國家走出動盪的象徵。

2024年11月達成的停火協議原本旨在結束真主黨與以軍的一年戰事，但以軍仍持續在黎南展開空襲，指打擊真主黨武庫、成員及其重建網絡的企圖，近周更明顯升級。

以色列政府發言人貝德羅西安（Bedrosian）表示，不會容許真主黨在黎巴嫩任何地方重整軍力，並強調以方所有軍事決定均為「自主行動」。

在過去一年衝突中，以色列聲稱已「消滅」真主黨多名領導，包括其前領袖哈桑．納斯魯拉（Hassan Nasrallah）。黎巴嫩則指以軍空襲及持續佔據南部5個據點已多次違反停火協議。真主黨則強調，自停火以來未有向以色列開火，並指一直遵守協議。