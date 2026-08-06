南韓羽毛球大師賽｜吳英倫再闖超級300級別八強 周五挑戰日本頭號種籽求突破

繼上周同一級別的中華台北公開賽後，世界排名第35位的吳英倫周四在牙山市舉行的南韓羽毛球大師賽（超級300）的男單16強，跟世界排60位的英國代表黃涵瑞（Harry Huang）首次碰頭，港將沒受到太大挑戰下，以21:14、21:9順利躋身8強，將對世界排名21的「日本四哥」冲本優大爭入準決賽。

吳英倫連續兩星期殺入超級300的八強。資料圖片

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22歲 的吳英倫於上周的中華台北公開賽（亦是超級300）同樣躋身8強，但當時未能更進一級，今次再次晉級8強，對手正是上站中華台北公開賽的冠軍人馬、被列為首號種籽的冲本優大，預計這場比賽不易應付。

被列為5號種籽的吳英倫，從32強起先後擊敗美國的阿爾卡拉（Mark Shelley Alcala）(2:1)以及英國的黃涵瑞；而冲本優大在首圈對印度的Saneeth Dayanand，對方因傷在第2局中段退賽，今日則以2:0 （21:16、21:12）勝國家代表孫超。

值得一提，英倫曾於2024年同一個南韓大師賽8強止步，希望今年能突破這成績。

男雙方面，洪魁駿及呂俊瑋今日在16強先勝第一局下，連續2局被對手反勝，港隊組合以1:2（22:20、18:21、6:21）不敵年青日本組合澤田修志及谷岡大后，未能躋身8強。

記者：徐嘉華