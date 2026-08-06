美國尤金田徑世青賽｜郭俊廷可望夥陳一樂周日衝接力賽紀錄

18歲的應屆亞洲U20 100米跑銀牌得主郭俊廷，周三在美國俄勒岡州的尤金世界青年田徑錦標賽的100米跑，他在初賽大爆發，以10秒29的PB（個人最佳）刷新香港U20紀錄，跟港績只差0.02秒，俊廷以總排名第7躋身晚上的複賽，可惜未能乘勢再上，以10秒36、總排名第14無緣決賽；周日將跟隊友出戰4x100米接力賽，可望再突破U20紀錄。

18歲的郭俊廷（右一）的100米時間進步神促。資料圖片

教練何君龍（左二）睇好陳一樂（右一）及郭俊廷（右二）有力在世青接力賽刷新香港U20紀錄。資料圖片

郭俊廷今年5月在香港奪亞洲U20 錦標賽的100米銀牌。資料圖片

陳一樂在世青100米跑未能跑出更佳的PB。資料圖片

香港今屆共有8男2女達標參加世青賽，2位短跑星將郭俊廷及陳一樂率先出場，參加100米跑的初賽，世青一向高手雲集，世界各地共70人參加，郭俊廷在小組賽以10秒29刷新香港U20紀錄（舊紀錄是陳一樂在5月做出的10秒34）排小組次名，總排名第7入複賽。

港隊在世青場館前合照，期望成績陸續來。香港田總Fb 圖

可惜是同場的陳一樂在初賽以10秒45、小組第4及總排名第30未能晉級複賽。

初賽及複賽在同一天進行，休息大約6小時後再戰複賽的郭俊廷未能延續初賽的氣勢，在複賽只跑出10秒36，在小組排第7未能躋身決賽。

郭俊廷及陳一樂在今年5月在啟德青年運動場舉行的「亞洲U20田徑錦標賽」中齊齊在複賽同場刷新香港U20的100米紀錄，一樂以較佳的10秒34成為U20紀錄保持者，郭俊廷當時的PB（在100米決賽跑出奪銀）是10秒35，事隔2個多月，俊廷由10秒35到現在的10秒29，足足快了0.06秒。

俊廷的教練何君龍認為是近2個月針對提升他的最高速度及極速續航力去練習，何君龍預計周日的接力賽（成員包括郭俊廷、陳一樂、古綽峰、梁靖恆及張俊然）有機會刷新香港U20（ 39秒67）甚至成人組（38秒47）的紀錄。

記者：徐嘉華攝