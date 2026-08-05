WTT 冠軍賽（日本橫濱站）｜杜凱琹首圈1:3不敵東道主早田希娜 提早結束日本之旅

世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽周三（5號）在日本橫濱展開次天的比賽，世界排名28位的香港乒球一姐杜凱琹亮相女單32強，對世界排名第7兼巴黎奧運女單銅牌得主的早田希娜，雙方拉鋸35分鐘，阿杜在落後曾追成1:1平手，可惜最終以大分1:3不敵佔東道主之利的早田，繼今季頭2站「冠軍賽」後再次首圈止步。

阿杜（左）力戰下不敵世界排第7的早田希娜。直播截圖

阿杜在小休時聽從女隊教練張瑞（右）的指導。直播截圖

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由2022年創辦的WTT冠軍賽只設男、女子單打比賽，只有世界排名頭30位的球手可以參加，賽站的數目亦由最初的2站增至現在的6站，橫濱市這一站是今年第3站，阿杜亦有參加一月的多哈及3月的重慶站，今站32強對著東道主的早田希娜，賽前預計不易應付。

阿杜甫開局採取進取的打法，初段曾稍微領先5:4，但早田加強攻力下連追7分，頭一局港將以5:11先失一局，次局阿杜加強發球的威力，半場開始領先，並將領先優勢一直帶到尾，這一局以11:7跟隊手扳成平手；可惜在第3局多次打和下未能突圍，以8:11再失一局。

第4局，阿杜初段在落後1:4時叫了一個暫停，經過女子隊教練張瑞的場邊指導下，港將一分分追上，曾跟對手以6:6、8:8、9:9打和，可惜阿杜隨後的發球未能發揮作用，終以9:11，大分1:3負早田，提早於32強止步。

早田在16強將對中華台北葉伊恬或澳洲代表Liu Yangzi的勝方，男單方面，衛冕的東道主球星張本智和周三在首圈以3:0擊敗澳洲的Nicholas Lum，順利躋身16強。

記者：徐嘉華