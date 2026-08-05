韓國羽毛球公開賽｜港隊首輪先後過關 單雙打携手挺進16強

超級300韓國羽毛球公開賽首輪，港隊周三（5日）先後過關，男單小將吳英倫以2：1淘汰美國選手阿爾卡拉（Mark Shelley Alcala）；男雙組合洪魁駿/呂俊瑋則2：0輕取東道主組合金民勝/李相元，輕鬆晉級16強。

港將先後過關

面對來自美國的阿爾卡拉，22歲港將首局沒受太大考驗，以21：12先拔頭籌。次局換邊後吳英倫稍有鬆懈，中段一度落後11：17，被對手以21：16扳回一局。力追比分下阿爾卡拉決勝局體力不支，港將則提起狀態連取8分，以12：4領先，最終再贏一局21：14，以總局數2：1勝出。

另一邊廂，男雙組合洪魁駿/呂俊瑋同樣傳來捷報，只用了31分鐘，以21：15、21：17速勝周二從資格賽升上正賽的韓國組合金民勝/李相元。16強將與日本新星組合澤田修志/谷岡大后較量。

記者：爾郡耀

