華盛頓網賽｜伊娜創菲律賓網壇歷史 成國家史上首位WTA冠軍

菲律賓體壇誕生歷史性一幕！在週一（3日）於美國舉行的華盛頓公開賽女單決賽中，年僅21歲的菲律賓左手將伊娜（Alexandra Eala），在因雨延期的「跨日大戰」中上演驚天大逆轉，以4:6、6:4、6:0爆冷擊退賽事頭號種子、世界第三的美國名將珮古娜（Jessica Pegula），贏得菲律賓網球史上首座WTA巡迴賽單打冠軍！

頂住雨戰暫停考驗展現強大心理

這場歷史性的決賽原定於週日晚上舉行，但當珮古娜以6:4、2:1領先時，華盛頓賽區突然遭遇極端暴雨及閃電強襲，賽事被逼中斷並延至週一中午進行

。週一復賽後，伊娜在次盤3:4落後的逆境下突然爆發，不僅頑強以6:4扳平，更在決勝盤徹底「開掛」，憑藉凌厲的抽擊與無懈可擊的防守，不可思議地連贏九局，在第三盤以6:0橫掃對手，打得柏高娜毫無還手之力！

面對職業生涯中「注碼最高（highstakes）」的一次雨天延誤，伊娜展現出超乎年齡的沉著冷靜。她賽後笑言：「這絕對是瘋狂的24小時。我感覺自己熱身了一千次！雨水延誤在我人生中發生過無數次，雖然這次的舞台大得多，但我成功利用了這段時間，好好總結了上半場的教訓，並在復賽後完美實踐出來。」

披荊斬棘菲律賓巨星向世界宣戰

伊娜今屆賽事奪冠過程含金量極高，先後擊敗了前奧運金牌得主鄭欽文、衛冕冠軍費南迪絲、前十神盾施維度連娜及前世界第一大坂直美。她捧盃後興奮表示：「周初開始時，我做夢也沒想過自己能捧起這座獎盃。這是一座無比陡峭的山坡。我賽前就知道競爭極大、籤表很硬，但每一場比賽我都學到了新的東西。我證明了自己在訓練中的努力能在賽場上轉化為勝利，這為我打下了極大的信心！」