愛知名古屋亞運滑浪風帆｜失落兩屆亞運金牌 港隊派出兩男兩女爭金

香港滑浪風帆隊將派出2男2女出戰9月中的愛知名古屋亞運會的iQFOiL，成員包括成人組的鄭清然及馬君正以及U19的黃梓豪及張子悅，對上2屆亞運金牌落空，總教練陳敬然睇好今屆是爭金的好時機，去年11月全運會屈居「梗頸四」的鄭清然矢志爭金，他希望藉全運這場「刻骨銘心的教訓」以及頭上這頂自己設計、AI生成的「孫悟空」圖案的頭盔，為港隊爭取一面亞運金牌。

上屆亞運會奪銅的鄭清然說：「去年的全運會的最後階段，本來我帶頭，但因中間有少少失誤，令自己失掉獎牌，現在瞓覺時回想起，也會『扎醒』，因為跟獎牌這麼遠那麼近，是好可惜，希望亞運會不會再發生這種遺憾，全運卜中金是一個好的提醒，在領先別人時，也要不斷推動自己。」

談到以紫藍色做底色，有不少雲及金光圈圖案的「孫悟空」頭盔，清然表示：「今次是我第一次設計這頂AI生成的『孫悟空』頭盔，希望好似孫悟空一樣，帶出一個大鬧天宮的Feel，我會帶去亞運配戴，但未知大會批不批，我亦會帶多一、兩頂傳統的做後備。」

鄭清然（右）及馬君正（左）再次在亞運肩作戰。徐嘉華攝

3年前的杭州亞運是清然第一次參加，他說：「上屆亞運感覺自己是初哥，過去3年經歷了巴黎奧運及全運會，在巴奧及全運都試過領先，見到自己的能力，加強不少信心，未來一個多月，會在心態上再調節好，希望不要緊張。」清然表示今屆亞運的對手跟杭州亞運差不多，上屆冠軍、國家隊畢焜及南韓李泰熏仍在，他希望可以報上屆一箭之仇。

清然跟實勁敵畢焜日程 望知己知彼

總教練陳敬然為了選手專心備戰亞運會，決定放棄跟亞運賽期十分接近的英國韋茅斯-波特蘭世界錦標賽（9月4-12日），但鄭清然會到當地練習，因為目標勁敵畢焜會到場比賽，陳敬然說：「其實近八個月，清然跟實畢焜的日程，包括上半年的歐洲多站世界盃，跟對方同場比賽及訓練，找出自己弱點去改善。」

清然也十分期待去世界賽前的訓練，他說：「今站世錦賽匯聚iQFOiL最勁的人，希望到時跟勁的選手一齊訓練，提升自己實力，相對3年前的亞運，我的心態成熟了，體能及器材都比上屆亞運優勝，甚至比對手優勝。」

陳敬然的金牌希望不單止於鄭清然，還有在過去兩屆奪亞運銀牌的「大頭妹」馬君正以及2位為亞運停學一年的U19 組別黃梓豪及張子悅。

擁有亞運「兩銀」（2018年亞運RS：ONE 男女混合賽、2023亞運iQFOiL）的「大頭妹」馬君正期望今屆攞脫「二奶命」：「過去一年經歷艱苦的體能訓練（因知道名古屋亞運偏細風），希望這個成果能好過上兩屆的銀牌，我的競敵是國家隊代表，在去年全運跟她們鬥過，在細風我都有優勢，祈求個風有利於我，可以贏回國家隊的代表。」

馬君正奪過2屆亞運銀牌，她表示今屆矢志奪金。徐嘉華攝

馬君正期望今屆亞運能圓亞運金牌夢。 徐嘉華攝

「大頭妹」慶幸自己代表香港三戰亞運

今個月31日將滿29歲的馬君正表示有機會是自己最後一屆亞運認為自己有巴黎奧運的經驗，對今屆亞運有一定的幫助，她說：「巴黎奧運試過因無風取消比賽，亦試過領先時對自己期望好大，好想入獎牌賽時，對自己期望大，又壓力大，發揮不好，這㮔種原本有利但因賽場環境逆轉的心情，都試過低落，好開心在全運時，在落後下，在尾二一日細風時能鎮定應付，拿到兩場第一名及一個第二名，那天逆轉其他對手，這些經歷都有助自己這屆亞運。」

對於滑浪風帆隊近兩屆沒金牌落袋，「大頭妹」認為是一大動力：「我猜香港不是好多人可以堅持自己理想這麼多年，能橫跨3屆亞運都經歷12年可以代表香港出戰三屆亞運，是有壓力，但這是我努力成果之一，所以會將壓力變成自己推動力。」

已為人母的陳晞文（中）曾是亞運金牌得主，今屆以青年軍教練身份帶著張子悅（左）及黃梓豪（右）出戰亞運會。徐嘉華攝

兩位青年軍黃梓豪（右）及張子悅（左）為亞運停學一年。徐嘉華攝

陳敬然認為2位U19的青年軍黃梓豪及張子悅也是獎牌希望，他說：「在2025年初，知道亞運有U19組別時，我們超前部署，同青年軍的家長、滑浪風帆總會及體院合作，叫他們休學一年，這一年出外參加很多大賽，比同齡的對手多出很多比賽經驗，對他們爭取獎牌很有利。」

值得一提，是前亞運金牌得主陳晞文正是青年軍的教練，近一年曾多次到內地訓練，本月亦將帶領他們到福建作亞運前最後訓練。晞文表示：「我希望他們信自己，近一年的訓練，大家都好盡力，第一次參加亞運一定緊張，我想他們做到一個他們自己滿意的成績。」



記者/攝影：徐嘉華