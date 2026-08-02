「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2026」｜長跑界名人羅楚健施性概率先試跑挑戰100公里 為飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽預演

由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的的大型室內超馬接力賽「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2026」將於8月22至23日假啟德體育園舉行。兩位香港長跑界名人、精英馬拉松跑手施性概先生及羅楚健先生今日親臨啟德零售館，即場試跑比賽專用的跑步機，於10小時內親身挑戰完成100公里超馬長跑，協助大會測試比賽流程及跑步機性能之外，以體能與汗水，展現驚人耐力及堅毅意志，為今屆賽事作出預演。兩人於今早9時開始跑，期間會吃小食和補充水份，爭取10小時內完成。

羅楚健及施性概均為長跑界身經百戰及經驗豐富的跑手。作為首屆四徑完成者，羅楚健曾多次奪得香港及海外毅行者冠軍；去年參加法國IAU 6 Jours De France 六日賽，更跑出亞洲排名第一的成績，並曾完成217公里，被譽為最艱辛長跑比賽之一的惡水超級馬拉松（Badwater Ultramarathon）。

另一跑手施性概則多次代表香港參加超馬比賽，是香港長跑累積里數第一人。自2013施sir發起「癲傻跑」超馬活動，引領多位香港跑手踏進超馬賽道，並以身作則，每年均會挑戰達264公里的「癲傻跑」超長賽道；此外，他亦曾帶領特殊學生完成環港島跑及毅行者等活動，幫助學生建立自信。過去兩年，施sir亦協助大會完成跑步機測試，均以約10小時於跑步機上完成100公里壯舉。

羅楚健及施性概今日在啟德零售館３中庭，於大會專用跑步機上同場試跑，以個人挑戰形式於10小時內完成100公里超馬長跑。

羅楚健建議大步跑及多換人接力

羅楚健表示，今次是首次試跑以腳帶動的跑步機挑戰100公里，形容比傳統滾動式跑步機需要更多力量，可以消耗更多卡路里，形容很有新鮮感。他說：「我平時玩超長途越野跑，跑山需要上落，要閃避石頭等，而跑步機就要恆常做同一組動作，所需要的肌肉很不同。」

他表示，希望試跑後分享心得給將參加比賽的跑手，「這步機一定要大步，用多些力，和多些換人。因為大步跑的攀升速度很高，但一細步速度便會快速下降。」

他又表示，現時自己比較多到外國參加比賽，明年會參加香港100越野跑，「我由第一屆玩到現在，據我所知香港只餘5個人仍繼續玩。」

施性概稱和偶像同場跑步很開心

施性概之前也挑戰過單人100公里跑步機，上次以10小時16分完成，今次則爭取在10小時內完成，「我現在策略是保持均速，每小時跑10.5公里，這樣後段會輕鬆一些。」他形容，如果一開始感覺很容易跑而用太多力，後段會很辛苦，所以一定要用均速方式，「我今次亦改變了補給方式，每4公里補給一次，包括麵包或朱古力。另估計全程只會去一次廁所。」

他坦言，自己平時較少跑跑步機，一般都是玩路跑，例如早前去北京，便每日跑30至40公里。他形容，羅楚健是他的偶像，對於今日能一起跑100公里，感到十分開心，「我以前跑山，我還在慢慢上，他已經跑到返轉頭。今次如果能夠跟到他的速度，我已經很滿意。」

他表示，明年「癲傻跑」會和一班朋友挑戰266公里最長里數，另亦會第14年帶一班18歲的特殊學生挑戰100公里毅行者。

活動詳情及報名： https://raceresults.com.hk/event/469

推介市民到啟德海濱跑步

另外，今日是全民運動日，羅楚健形容市民多些出去運動，對身體和社會都好，可以減輕醫療負擔，生活更平衡。對於有意接觸跑步的市民，羅楚健建議可以跑啟德海濱，「啟德海濱是很好的跑步路線，中間有很多洗手間和飲水設施，適合家長帶小朋友一齊跑。」

施性概則建議市民在夏天可以選擇早上6、7時晨跑，或黃昏時間才跑，會舒服很多，而且不用追求太快速度或太長距離，最重要是跑得開心，用自己喜歡的速度去跑，「只要覺得開心，下次便會再想跑，肯動身體已經是邁進一大步。」