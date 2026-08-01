壁球世青賽│港女子隊女團勇奪銅牌 準決賽憾負勁敵馬來西亞

於加拿大舉行的「2026 WSF世界青少年壁球錦標賽」去到最後階段，香港女子隊於女子團體賽準決賽直落兩場不敵勁敵馬來西亞，與決賽只差一步，在不設季軍戰下獲得一面銅牌。

港隊女團勇奪銅牌

港女子隊在去年的世青團體賽取得銀牌，今次保留了3位奪牌成員鄺恩琳、張芷晴及鄧凱琳，再加上盧沛言出戰，實力和表現依然出色。她們在分組賽3戰全勝，再在8強挫東道主加拿大，周四的準決賽面對6號種子馬來西亞。張芷晴於4強打頭陣，面對大馬好手Doyce Lee Ye San，先取一局12:10，之後連失兩局落後，到第4局頂住壓力贏13:11，決賽局兩人更激鬥至10次刁時，港將憾負19:21，經過62分鐘的激戰後憾負2:3，未能先拔頭籌。

香港女子隊於壁球世青賽女子團體賽勇奪銅牌。

港女子隊在女團摘銅，連續兩年上頒獎台。

港女隊4位成員，左起鄧凱琳、鄺恩琳、張芷晴、盧沛言。世界壁球總會圖片

鄧凱琳與對手爭持不下。世界壁球總會圖片

港女隊連續兩年上頒獎台

第2場由鄧凱琳迎戰大馬的韋迪妮威爾遜，她在先輸2局下，第3局贏11:8，局數一度追成1:2，可惜她在第4局再輸7:11，總局數負1:3。港隊直落2場不敵馬來西亞，在不設季軍戰下取得一面銅牌，連續兩屆都能夠踏上頒獎台，成績美滿。而埃及於決賽擊敗馬來西亞，成功衛冕女團冠軍，與男子組一起奪冠。

