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網球│黃澤林0：2不敵基亞 止步4強仍創個人巡迴賽最佳紀錄

即時體育
更新時間：12:30 2026-08-01 HKT
發佈時間：12:30 2026-08-01 HKT

香港網球一哥黃澤林周六（1日）繼續出戰洛斯卡沃斯網球賽，在凖決賽以盤數0:2不敵21歲法國球手基亞（Arthur Gea），止步4強。

0:2不敵21歲法國球手

繼黃澤林周五淘汰美國球手布祿斯比（Jenson Brooksby）殺入4強，其即時排名已首次躋身前100位，升至90名。今場凖決賽面對排名127位的基亞，這位年輕的法國球手實力不容小覷，在8強爆冷淘汰3號種子、南美一哥塞倫多洛（Francisco Cerundolo）。

今日開賽前段基亞狀態相當好，面對底綫對拉的多拍相持展現出耐性，而港將嘗試打出靠邊綫的角度可惜多次出界，一度落後4：1，對手狀態驟降，第7局開出3個發球雙誤（double faults），黃澤林奮起直追保發3局破發1局追平5：5；最終雙方搶七下首盤由基亞勝出（9：7）。

次局基亞乘勝追擊，以6：3再下一盤，總盤數2：0奪得勝利。黃澤林遺憾4強止步。

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