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台北羽毛球公開賽│吳英倫不敵全英冠軍林俊易 8強止步仍創個人最佳成績

即時體育
更新時間：19:59 2026-07-31 HKT
發佈時間：19:59 2026-07-31 HKT

港隊男單代表吳英倫1：2惜負全英冠軍林俊易。台北羽毛球公開賽8強，吳英倫周五（31日）激戰下以1：2不敵東道主兼應屆全英冠軍林俊易。下周二將轉戰韓國公開賽。

客場憾負全英冠軍

吳英倫今場開賽即入局，中段領先11：7，對手在中場暫停（interval）後力追至11：11平手，雙方一輪纏鬥下，又港將打破僵局，以一波5：0攻勢先拉開至18：13，緊接成功拿到局點20：16，林俊易力追下，港將有驚無險拿下第三個局點，以21：19先下一城。

次局對手打得凶狠，多次以暴力進攻和邊綫落點撕破吳英倫防綫，以21：11速勝，扳平局數1：1。決勝局林俊易連取5分反先10：7後全程領先，最終以21：12再追一局，總局數2：1勝出。

吳英倫雖惜敗仍創個人台北站賽事最佳紀錄，下周二將轉戰韓國公開賽，繼續努力積累巡迴賽積分。

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