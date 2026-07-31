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亞運會｜許龍一佔「半個主場」力爭衛冕 韓紫琳適應全職赴日踩草盼爭牌

即時體育
更新時間：14:04 2026-07-31 HKT
發佈時間：14:04 2026-07-31 HKT

第20屆愛知名古屋亞運會高爾夫球項目將於9月30日至10月3日，在日本春日井鄉村俱樂部點燃戰火。中國香港高爾夫球代表隊今日（31日）於香港體育學院會見傳媒，上屆在杭州歷史性勇奪個人賽金牌及團體賽銅牌的男將許龍一（Taichi），將挾著「半個主場」之利，聯同原班人馬力爭衛冕；而女將韓紫琳（Sophie）則透露已親赴日本「踩草」，為爭牌做足準備。

母親為日本人 許龍一佔地利

港隊今屆將派出許龍一、黑純一、張雄熙出戰男子組；女子組則由丁慧中、劉弦及韓紫琳披甲。身為中日混血兒的許龍一，今次赴日參賽對他而言別具意義：「上一屆亞運在中國，今屆在日本，感覺就像回到家一樣。我今年在日本巡迴賽打了不少比賽，對當地的挑戰已相當熟悉。」

他在今年6月的亞洲高爾夫巡迴賽（亞巡賽）「國際系列賽摩洛哥站」封王，成為首位贏得亞巡賽「國際系列賽」的港將。Taichi表示自己在這3年間成長不少，期待今屆亞運爭取再上頒獎台：「我想這三年我打了更多的高爾夫比賽，讓我更了解職業高爾夫球賽中的起伏，我也覺得自己準備得更好，去迎接每一天的挑戰。」

今屆男子隊由上屆的4人陣容縮減至3人出戰，但Taichi大派定心丸，認為不會構成額外壓力：「我們三個從小一起打球，私下也是好兄弟。這種強大的團隊化學反應是我們最大的優勢，我們對彼此有百分百的信任。」

韓紫琳適應全職生活 讚新陣容戰力不減

女子隊方面，剛完成美國大學首年賽季的韓紫琳直言心態更趨成熟，正努力適應「全職運動員」的身分及生活節奏。她透露早前已與總教練鄧子鏗赴日視察比賽場地：「球場是非常典型的日韓風格，球道偏窄，對擊球準確度高的球員較有利，我們已在訓練中作針對性部署。」

對於今屆女子隊陣容由丁慧中取代師姐陳芷澄，Sophie強調球隊實力依然強橫：「戰力上沒有任何區別，我們幾位都是很優秀的球員，我對隊友有百分百的信任，完全有能力去爭奪獎牌。」

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