網球│黃澤林入墨西哥網賽4強 即時世界排名升至90位創新高(有片)

香港網球一哥黃澤林周四續於墨西哥參加洛斯卡沃斯網球賽，在8強以盤數2:0擊敗美國球手布祿斯比（Jenson Brooksby），成功晉級4強的同時，其即時世界排名首次躋身前100位，來到個人新高的90位，再創歷史。

直落2:0輕取布祿斯比

上輪黃澤林淘汰世界排名12位的捷克好手列赫加，其即時排名已升班102位，今場8強面對排名77位的美國球手布祿斯比，遇上另一挑戰。港將乘上輪勇態，首盤先輕鬆贏6:1；第2盤他的表現更出色，就算布祿斯比6次挽救破發分也好，仍然贏7:5，總盤數以2:0勝出，晉級準決賽。

COLEMAN DOES IT!!! ✅



He makes history for Hong Kong, becoming the first-ever man from the city to reach the ATP top 100! He's into an ATP semifinal for the first time in his career at Los Cabos, as he bests Brooksby in straights, 6-1, 7-5! pic.twitter.com/K9DcDwfuYX — BRISBANE CHAMP! (@hsieh_n_wong) July 31, 2026

即時排名升班90位創新高

Coleman成功躋身巡迴賽250分賽事的4強之餘，即時世界排名升至90位，首次躋身頭100位之列。他將與法國球手基亞爭奪決賽席位。