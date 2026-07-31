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網球│黃澤林入墨西哥網賽4強 即時世界排名升至90位創新高(有片)

即時體育
更新時間：13:01 2026-07-31 HKT
發佈時間：13:01 2026-07-31 HKT

香港網球一哥黃澤林周四續於墨西哥參加洛斯卡沃斯網球賽，在8強以盤數2:0擊敗美國球手布祿斯比（Jenson Brooksby），成功晉級4強的同時，其即時世界排名首次躋身前100位，來到個人新高的90位，再創歷史。

直落2:0輕取布祿斯比

上輪黃澤林淘汰世界排名12位的捷克好手列赫加，其即時排名已升班102位，今場8強面對排名77位的美國球手布祿斯比，遇上另一挑戰。港將乘上輪勇態，首盤先輕鬆贏6:1；第2盤他的表現更出色，就算布祿斯比6次挽救破發分也好，仍然贏7:5，總盤數以2:0勝出，晉級準決賽。

 

即時排名升班90位創新高

Coleman成功躋身巡迴賽250分賽事的4強之餘，即時世界排名升至90位，首次躋身頭100位之列。他將與法國球手基亞爭奪決賽席位。

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