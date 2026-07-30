香港世界劍擊錦標賽｜港隊以男花團體銀牌埋齋 總教練鄭兆康滿意說「收貨」 最大驚喜是找到男花團「第三人」

首次在香港舉行的嘉里世界劍擊錦標賽周四在亞博完成所有9日的比賽，港隊憑4位男花代表張家朗、蔡俊彥（Ryan）、何承謙及梁千雨合力取得一面團體銀牌，延續港隊近5屆世錦賽都有獎牌落袋，港隊總教練鄭兆康賽後表示「收貨」，劍手們做到賽前預期的「驚喜」及「突破」，「驚喜」除了是成績外，他開心在今仗找到尋找多年的男花團體「第三人」，被點名是年僅17歲 的何承謙，康教期望9月愛知名古屋亞運會，香港劍隊爭的獎牌「越多越好」。

香港男花隊繼2023年的世錦賽男團銅牌外，今次藉主場之利奪得銀牌，在決賽對「世一」意大利隊毫無懼色的承謙表現獲各界力讚，康教說：「自從上屆巴黎奧運，男花隊拿不到團體賽資格後，我一直在找隊中『第三人』，張家朗及蔡俊彥的頭2個位置無人能取代，只欠『第三人』，甚至『第四人』，我現在終於找到了，何承謙年紀細細，但打劍十分聰明，而且用心、有自己想法，亦常請教師兄們，我預計2年後的奧運，他會更出色。」

康教亦談到Ryan的左大腿肌肉撕裂，程度由原本5% 到現在10%，他說「守尾門」的Ryan是包紥位腿傷，忍受著痛楚去打，傷勢令他做不到弓步的進攻，但仍能奮戰到底，問到傷勢會否影響他出戰亞運，康教說：「我會先看醫生的診斷及報告，我猜問題不大，若身體允許，我當然想他打（亞運），他是一個有力的獎牌競爭者。

香港男子花劍隊的亞運成員包括參加個人及團體賽的張家朗及蔡俊彥，以為只參加團體賽的何承謙及梁千雨。

記者/攝影：徐嘉華