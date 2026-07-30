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台北羽毛球公開賽｜吳英倫二連克印度球手 8強將撼應届全英冠軍林俊易

即時體育
更新時間：16:49 2026-07-30 HKT
發佈時間：16:49 2026-07-30 HKT

超級300台北羽毛球公開賽男單16強，香港小將吳英倫周四（30日）以2：0擊退印度名將普蘭諾伊（PRANNOY H. S.），下輪將硬撼主場作戰的應屆全英冠軍林俊易。

連克兩位印度球手

開賽由吳英倫先發力打破僵局，連取3分拉開至9：6，其後以11：7的領先帶入中場暫停（interval），中段戰至14：9時，對手出現大量失誤，多次挑球出界。隨著對手的被動過渡球下網，吳英倫以21：9大勝先下一城。

次局對手提起球速嘗試掌握節奏，港將則依然穩健面對，堅持執行控網前和快推後場底綫的戰術。雙方纏鬥，共11次打成平手；戰至19：19時，對手前場撲球下網，最後一球挑球出界，吳英倫以21：19勝再下一城，以局數2：0挺進下一輪。繼上輪淘汰曼朱納特（Mithun Manjunath）後，再度擊退印度球手。

8強鬥新科全英冠軍

吳英倫8強的對手，是在台北主場作戰的林俊易。林俊易今年已收穫兩座高級別賽事冠軍，實力不容小覷。他先在超級750印度公開賽奪冠，隨後於3月的超級1000全英公開賽連克多位世界前五好手封王，包括泰國的坤拉武特（Kunlavut Vitidsarn）、印尼一哥喬納坦（Jonatan Christie）及法國的小波波夫（Christo Popov）。剛結束的超級1000常州公開賽，他在半決賽内戰中不敵最終奪冠的師兄周天成，獲得季軍。吳英倫與林俊易此前僅在6月的澳洲公開賽16強有過一次交手，當時吳英倫以2：0取勝。

記者：爾郡耀

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