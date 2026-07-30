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洛斯卡沃斯網球公開賽｜黃澤林轟16記「A士」爆冷逆轉捷克好手 入8強鬥布祿斯比

即時體育
更新時間：15:00 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-30 HKT

周四（30日）於墨西哥舉行的洛斯卡沃斯公開賽男單16強，香港網球一哥黃澤林以盤數2：1逆轉世界排名第12位的捷克好手利赫卡（Jiri Lehecka），順利闖關，8強將面對美國球手布祿斯比（Jenson Brooksby）。

讓一追二逆轉勝

首盤前段雙方各自保住發球局，戰成1：1平手。隨後利赫卡掌控節奏，共保發3局、破發2局，其中第6局雙方歷經13分52秒的刁時（deuce）拉鋸戰，港將雖三度取得局點（advantage），卻未能拿下，終因雙誤（double faults）遭破發，以1：6大比數先失一盤。

次盤利赫卡狀態驟降，雙方僵持至3：3時，黃澤林接連轟出兩記Ace，加上對手兩次非受迫性失誤（UE），順利保發取得4：3領先。其後黃澤林把握對手連續3次UE送上的破發點，一舉拉開至5：3。最後一局未遇太大阻力，以40：15贏下，盤數板成1：1。

狂轟16記Ace球扭轉戰局

決勝盤黃澤林先發制人，率先破發並保住發球局，取得2：0領先。其後兩人互保發球局，陷入僵局，直至黃澤林以局數6：4拿下關鍵一盤，終以總盤數2：1反勝，全場歷時1小時52分，一共轟出16記Ace球。8強戰將會對陣美國球手布祿斯比，他2021年曾以外卡身份一路過關斬將闖入美網16強，最後不敵時任世界第一德約科維奇（Novak Djokovic）而止步。

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