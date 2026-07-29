台北羽毛球公開賽｜吳英倫首輪 2:0 輕鬆過關 次輪斗印度普蘭諾伊
更新時間：17:56 2026-07-29 HKT
發佈時間：17:56 2026-07-29 HKT
發佈時間：17:56 2026-07-29 HKT
香港男單小將吳英倫周三（29日）出戰台北超級300羽毛球公開賽，首輪以2：0輕取印度選手曼朱納特（Mithun Manjunath），順利晉級，16強將迎戰曼朱納特的前輩、印度名將普蘭諾伊（PRANNOY H. S.）。
吳英倫輕取曼朱納特
吳英倫開賽略顯慢熱，與曼朱納特纏鬥至15：15平手後，突然發力打出一段4：0攻勢，拉開至19：15。對手其後連追3分至18：19仍未能挽回敗局，港將以21：18先下一城。次局吳英倫全程保持領先，半場暫停（interval）後對手僅得1分，最終吳英倫大炒對手贏21：4，以總局數2：0輕鬆闖入次圈。
次輪硬撼印度名將
16強他將面對曼朱納特的師兄、曾高踞世界第6位的印度名將普蘭諾伊（PRANNOY H. S.）。兩人此前從未交手，吳英倫在台北公開賽的最佳成績為2024年的16強，盼今次能突破個人紀錄，再創佳績。
記者：爾郡耀
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