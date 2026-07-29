世界劍擊錦標賽｜香港女佩跟「世一」法國隊只差2劍 男重首圈止步

「嘉里世界劍擊錦標賽」周三（29號）在亞博館進行尾二一天的團體賽，由薛雅齊、梁洛文、劉綺程及朱詠翹組成的女子佩劍隊在16強打出驚喜，她們跟「世一」兼衛冕冠軍法國打得難分難解，尾段更曾領先40:39，可惜最終以43:45被對手反勝，賽後港隊哭成淚人，期望將淚水化成9月愛知名古屋亞運會爭牌的動力；同場的男子重劍在32強以30:45不敵烏茲別克，無緣名次賽。

上月亞錦賽團體賽8強止步的女佩隊，在今次主場世錦賽的目標是期望躋身8強，她們怎也猜不到可以從法國隊身上爭8強席位時，可以靠得如此近；對方3位上場 的劍手包括世界第6的應屆世錦賽團體金牌功臣之一的Sarah Noutcha、世界排第7的巴奧個人賽銀牌得主Sara Balzer及世界第6的Toscane Tori，港隊最高個人排名是世界第40位的薛雅齊、第86位的梁洛文、第97位的劉綺程及104位的朱詠翹，牌面上被看低，但打起來卻令人讚嘆。

從挑戰「世一」心態到只相差2分，最突出兩位是梁洛文及劉綺程，前者能在法國身上拿下20分、劉綺程對著3位世界頭10的對手也只失過一分，而洛文在第8節比賽曾在世界第6的Sarah Noutcha身上打出一節7:4，更首次以一分超前對手40:39；劉綺程在初段第3節對Sarah也能打出8:5，助港隊收窄比分，只可惜守尾門的薛雅齊頂住壓力，未能發揮應有水平。

首次參加世錦賽、21歲的劉綺程表示：「雖然面對世界前列的劍手，但我比賽時沒有因對方名氣而怯場，法國是世界第一，她們應比我更怯；我每次都是從錯誤中學習，好似我第一日打個人賽，因為主場的壓力令我完全打不到自己想打得，去到今日團體賽，我從個人賽學習到不要太緊張，今日克服到這一點就打得好了。」

對法國一場比賽的尾段曾出現問題劍，港隊認為領先43平手時的下一劍應該是港隊，但裁判判了給法國隊，最終港隊輸2劍，賽後哭過、可惜過，梁洛文說：「我們隊TEAM每次都是爭少少就贏，這次輸了最不開心是『我們又爭少少』（晉級理想中的8強），好想給香港人知，女佩是可以做到的，希望留待在9月亞運做到。」香港女佩隊最終位列第15名。

香港男重成績未如理想，大家寄望9月亞運會再衝過。香港劍總圖

不少小劍迷到場為男重打氣，圖為方凱申及何瑋桁。香港劍總圖

男子重劍4位劍手方凱申（左起）、何瑋桁、吳浩天、劉昊峯在團體賽無功而還。香港劍總圖

男重方面，以方凱申、吳浩天、何瑋桁及劉昊峯組成的港隊，在32強以30:45不敵烏茲別克，無緣名次賽；吳浩天在賽後表示：「回望今季我們的表現都不失禮，最少有2個比賽晉身8強，不需要把一次失敗放得太大，亞運後明年又是奧運積分周期的開始，我們正面去準備。」

記者/攝影：徐嘉華