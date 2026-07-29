香港世界劍擊錦標賽｜男花奪銀登「世二」創新高 力保亞洲第一 「世一」不是夢

由「香港一哥」蔡俊彥（Ryan）、「劍神」張家朗、「世少冠軍」何承謙及梁千雨組成的香港男子花劍隊，周二在亞博館歷史性奪得嘉里世界劍擊錦標賽銀牌後，FIE（國際劍聯）更新了最新的世界團體排名。香港隊由原本的「世三」升至歷來最高的「世二」，距離大家期望的「世界第一」並不是夢。

香港男子花劍隊周二晚在近九成滿座的觀眾見證下，跟「世一」的意大利隊鬥到「決一劍」，最終以44:45惜負，與金牌只差一步。港隊除了獲得銀牌外，亦賺取了104分積分，有足夠分數取代原本世界排名第2的美國隊。後者在4強以43:45不敵港隊後，於銅牌戰以45:28大勝日本隊奪銅，僅進帳80分。

賽前港隊跟美國隊只相差36分，加上港隊上屆於同一賽事得第7名，而美國上屆位列銀牌，因此美國隊今屆被扣減的分數多於港隊，進帳的積分亦不及奪亞的港隊。港隊最終憑藉今季的突出表現（包括世界盃男團一金、一銀、一銅及上月亞錦賽男團銀牌），以今季累積的344分升上世界排名第2位，創下歷史新高。

成功衛冕世界冠軍的意大利隊以436分穩站世界第1，緊隨其後的是第2位的香港（344分）及第3位的美國（308分）。今仗奪得殿軍的日本位列第4（272分），法國第5（265分）、俄羅斯第6（253分）；另外兩支亞洲隊伍南韓（196分）及中國（192分）則分列第9及第11位。

香港男子花劍隊一次又一次衝出新突破，前「世一」的Ryan及應屆「世少冠軍」何承謙近日都表示志不在男團「世二」，最希望衝擊世界排名第一。現時距離2028洛杉磯奧運會的積分周期（2027年4月1日）尚餘不足一年（世界排名前4可直接自動出線奧運，並連帶獲得3個個人賽的參賽名額），港隊現時處於達標的安全區，只要在奧運積分周期內繼續保持世界前4位，就可確保再獲奧運團體賽資格。

記者：徐嘉華