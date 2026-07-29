香港世界劍擊錦標賽｜港隊女重團以第8完賽 成員都「收貨」盼亞運衝擊金牌

亞洲博覽館舉行的「嘉里世界劍擊錦標賽2026」，周二（28）同場上演女子重劍團體賽，港隊由佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望和吳海諦主場出擊，先在32強逆轉擊敗埃及，16強更淘汰世界排名第4的俄羅斯闖入8強，可惜最終未能延續勝勢不敵意大利，在排名賽中亦先後不敵美國和烏克蘭，以第8名完賽。賽後她們受訪也表示對成績感滿意，並希望可以在亞運衝擊金牌。

港隊女重團世錦賽第8作結 挫俄羅斯成重要養分

世界排名13的港隊在首戰中對世界排名14的埃及一度陷入苦戰，但好在在26:28落後下「守尾門」的佘繕妡表現神勇，在尾段連取5分下打出8:4帶領港隊以31:28反勝埃及。但港將隨後在16強中打出精彩一戰，在對上世界排名第4的俄羅斯廷續氣勢，以45:40爆冷挫俄羅斯。

但可惜港隊之後未能延續勝績，在8強中以24:45不敵今屆闖入決賽的意大利，之後落入排名賽對上烏克蘭和美國亦告負，最終今屆世錦賽以第8名作結，賽後她們亦接受訪問，陳渭冷總結今屆賽事指：「今日我哋有一個歷史性嘅時刻啦，我哋贏咗之前未贏過嘅俄羅斯，雖然第一場好緊張，但係我哋都成功克服咗，都好感謝隊友嘅好表現啦。」

她們也透露教練在她們險勝埃及後也對她們表達不滿，但Haidi也認為教練的提點後令他們更認真地打出每一劍和比賽，Kaylin也認同：「因為始終我哋嘅目標唔係32強16強，係可能爭前8嘅，咁有今次嘅經驗係好大嘅動力去繼續打，因為我哋打俄羅斯係呢一季打得最好嘅一場。」朱嘉望也指出隊伍經歷過很多事情，今季也有不少次打入16強和差一點可以入8強，很開心今次可以在香港可以做到，也感謝觀眾的打氣。

亞運劍指女團衝金

之後她們將會休息一段時間，之後將會備戰亞運，上屆杭州亞運佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望連同早前已退役的江旻憓奪得銀牌，而被問及今次的經驗會否為她們衝擊金牌更添信心時，Kaylin表示：「有啊因為我哋今次真係打得好好，每一劍都係好有鬥心去搶分，如果亞運會做到又可以有更好成績咁會好好。」

而陳渭泠則笑指因為很常第一場會很緊張，因此希望可以克服到第一場個心理和狀態問題：「最想係第一場唔好咁緊張，因為我哋第一場每一次打第一場都要克服我哋嘅心理同狀態，我都覺得我哋係有機會攞牌，所以都希望以金牌為目標去爭。」而將首次出戰亞運的吳海諦則表示今次的好表現令她增添不少信心和經驗，會視今次的經驗去了解自己現在的能力，也會將每次比賽以獨立去看，並放鬆去面對下場比賽。

記者：魏國謙

攝影：徐嘉華