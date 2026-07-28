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香港世界劍擊錦標賽｜港隊男花團決賽決一劍惜負意大利 遺憾摘銀但仍創歷史最佳

即時體育
更新時間：20:38 2026-07-28 HKT
發佈時間：20:38 2026-07-28 HKT

「嘉里世界劍擊錦標賽2026」周二（28日）晚迎來歷史性一戰，由蔡俊彥、張家朗、何承謙和梁千雨出戰的港隊男子花劍隊，首次闖入世錦賽決賽挑戰男花團「世一」意大利，可惜未能再下一城，決一劍45:44惜負意大利摘銀但仍創歷史最佳。

世界排名第3的港隊男子花劍隊今屆過關斬將，4強挫美國歷史性闖入世錦賽男花團決賽，對上的是世一兼上屆冠軍意大利，港隊開局延續氣勢，打頭陣的家朗先以5:4先擊敗Guillaume Bianchi搶得先機，其後Ryan和Harris亦先後以5:4擊敗對手以15:13守住優勢，其後2屆奧運金牌得主家朗發威，以5:2再擊敗Filippo Macchi將優勢擴大成20:15，港隊之後雖以25:19繼續領先，其後亦出現小插曲，Harris被Filippo Macchi劍柄打中其面罩後倒地，隨即引起全場噓聲，他除去面罩時亦面臨痛苦，但好在並無大礙並以5:4擊敗對手以35:28再下一城。

但「世一」其後展現出驚人的調整能力Tommaso Marini對上家朗狂取7分追近至36:40，進入到最後一局港隊最後守尾門的Ryan面對Guillaume Bianchi，對手展開狂攻，更一度打成44:43將港隊帶入絕境，但Ryan亦沉着應戰，打出關鍵一擊將比賽拖入決一劍，但可惜Guillaume Bianchi最後一擊得手，最終港隊以44:45惜負意大利摘得銀牌，但仍創歷史佳績。

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