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香港世界劍擊錦標賽｜港隊男花團4強刺走美國 歷史性首闖世錦賽決賽鬥世一意大利（明珠台直播）

即時體育
更新時間：16:47 2026-07-28 HKT
發佈時間：16:47 2026-07-28 HKT

亞洲博覽館舉行的「嘉里世界劍擊錦標賽2026」周二（28日）上演焦點戰，由蔡俊彥、張家朗、何承謙和梁千雨出戰的港隊男子花劍隊主場出擊男花團，32強先挫澳門隊先，16強再以45:28輕取比利時晉級8強，之後在一場尤如過山車般的惡戰中再以45:37再勝匈牙利，之後在4強鬥美國再以45:43擊退美國歷史性闖入決賽，他們將於晚上7點對上意大利爭奪最後的冠軍。（無線電視明珠台今晚7點直播決賽）

在32強中港隊先以45:28挫擊退澳門，而進入到16強港隊對上比利時，打頭炮的張家朗一度落後1:3，但其後愈戰愈勇以5:4完成反超，之後上陣的蔡俊彥和何承謙，進一步將分數拉開，最終順利再以45:28擊敗對手，在8強戰中港隊早段已牢牢把握節奏，在蔡俊彥和何承謙出先後出戰後已領先10:1，其後港隊出現小插曲，家朗在一次進攻中不慎扭到，但好在經治理後並無大礙，之後港將一直保有9-10分的優勢，但家朗打成40分後，匈牙利突然發難接連得分不斷將差距收窄，但好在守尾門的蔡俊彥沉著應戰，成功以45:37再下一城挺進4強鬥美國。

進入到4強由Ryan打頭陣，他和Nick Itkin鬥得相當膠著打成5:4，但之後美國的Alexander Massials開始搶攻，何承謙在受壓下打成6:10，但其後輪到家朗「發威」在對Byrce Louie先失一分下，連取8分將局勢扭轉打成15:12引起全場觀眾歡呼，亦一直補有優勢，但在落後27:35下美國隊突然發難，連追11分追成38:40，守尾門的Ryan在面對Alexander Massials的搶攻依舊沉著應戰，每一次得分亦會引起全場歡呼，亦大喊「We are Hong Kong」，最終Ryan亦不負眾望以45:43刺走美國闖入決賽對上意大利。

 

記者/攝影：魏國謙

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