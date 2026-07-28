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意大利選帥風波｜派路因涉俄博彩合約出局引爆大地震 馬甸尼、李安納度憤而辭職

即時體育
更新時間：13:11 2026-07-28 HKT
發佈時間：13:11 2026-07-28 HKT

意大利國家隊的選帥工作演變成一場摧毀性的政治與人事風暴 ！繼傳奇中場派路（Andrea Pirlo）因代言俄羅斯博彩公司「Fonbet」涉政治敏感而被踢出選帥名單後，事件在週一（27日）迎來核彈級大地震 。力薦派路出山、僅上任 16 天的意大利足協（FIGC）技術總監馬甸尼（Paolo Maldini），因不滿足協主席馬拿高（Giovanni Malago）屈服於政治施壓而憤怒「拉隊走人」，與助手李安納度（Leonardo）雙雙宣佈辭職，令已連續缺席三屆世界盃深陷低谷的意大利足球，管治架構在短短半個月內徹底崩潰 ！

政治審查「扣帽子」 派路阿聯酋東家無情拆穿

現年 47 歲的派路本已極接近接掌帥印，但多名意大利政客指出，派路擔任俄羅斯博彩公司代言人，與意大利在俄烏衝突中支持烏克蘭的立場相違背，強烈反對由他執教 。雖然派路在 Instagram 發表聲明，澄清該合約純屬商業和體育性質，並指是其任教美職（阿聯酋）球隊杜拜聯（Dubai United）時的合約一部分，絕無政治立場 。然而，杜拜聯老闆 Sergey Lomakin 隨即發表聲明，無情戳破派路謊言，指合約中絕無強迫他代言博彩公司的條款，令派路誠信徹底破產 。

馬甸尼不滿政治干預體育 結束 16天足協生涯 

這宗爭議直接惹怒了意大利足總技術總監馬甸尼 。據悉，這位 AC 米蘭傳奇堅信派路是帶領意大利走出 32 強「無冠」陰霾的完美人選，不滿足協主席馬拿高將體育決策與政治捆綁，憤而在上任僅 16 天後遞交辭職信，與助手李安納度一同拂袖而去 。

派路在聲明中感性表示：「我非常感謝馬甸尼和李安納度對我的信任，我深知他們對意大利足球的熱愛 。我很遺憾體育決定被迅速拉入公眾輿論中。但我對意大利的愛，絕不取決於一個職位 。」

教練名單「重回起點」 文仙尼、干地成最後救命草

在安察洛堤、哥迪奧拿相繼拒絕，派路又因醜聞被「拉下馬」，甚至連管理層馬甸尼也憤而離職後，意大利國家隊的重建工作已完全陷入癱瘓，並回到了起點 。目前，意足總不得不重新考慮前主帥文仙尼（Roberto Mancini）以及干地（Antonio Conte） 。

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