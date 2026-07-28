香港世界劍擊錦標賽｜港隊男子花劍團體世錦賽首奪銀 決賽不敵「世一」意大利

20:34 蔡俊彥守尾門，以一分之差惜敗44:45。雙方一度戰至44:44，最後港將面對BIANCHI Guillaume未能阻擋意大利隊追勢。

20:25 張家朗先和MARINI Tommaso戰至3:3平手，對手一舉連取4分，家朗重整步伐，沉穩地取下2分打出5:7。港隊領先40:36。

20:19 第七輪何承謙落後2:4之時，對手MACCHI Filippo似乎因為裝備問題向裁判抱怨，短暫技術測試之後何承謙連追2分追平4:4。其後兩人同時刺中對方，最後裁判翻看片段，因MACCHI Filippo身體有向後縮避的動向，判進攻權在港將之手。何承謙打出又一輪5:4，港隊領先35:29。

20:07 第六輪港隊仍然咬緊比分，MARINI Tommaso在蔡俊彥手上拿到1分，港將以5:6助隊伍以5分優勢繼續領先30:25

20:01 第五輪何承謙先以3:0領先對方實力最強的「世三」BIANCHI Guillaume，對手奮力追平，何承謙成功頂住反撲打成5:4，港隊暫一局不失領先25:19。

19:53 第四輪張家朗和MACCHI Filippo重現2024年巴黎奧運決賽，「劍神」風采依舊，以5:2速勝第四輪，港隊領先20:15。

19:50 世青賽冠軍何承謙面對世界第9位的MARINI Tommaso毫無懼色，搏得第三輪勝5:4，成功擴大港隊優勢至15:13。

19:46 第二輪蔡俊彥對MACCHI Filippo打出5：5平手，港隊以10:9繼續保持領先。

19:27 男子花劍團體決賽，港隊對陣「世一」意大利隊，由張家朗打頭陣迎戰個人世界排名第3位的BIANCHI Guillaume。兩人你追我趕，相互追平比分，最後首局由家朗以5:4助港隊先領先1分。

男花團體賽即將開始。徐嘉華攝

在香港亞博館舉行的嘉里世界劍擊錦標賽，今日（28號）起展開更緊張刺激的「團體賽」，香港男子花劍隊一路過關斬將殺入決賽，他們將會在今晚7點對陣「世一」意大利隊；至於香港女子重劍隊最終獲得第8名。

18:50 香港女子重劍隊在7-8名次賽以31:45 不敵美國，最終得第8名，未能刷新在世錦賽的最佳成績，她們曾於2022年得過第7名。賽後香港女重隊滿意今屆世錦賽的成績，特別在16強爆冷擊敗世界第4的俄羅斯隊，獲得不少信心去出戰9月的愛知名古屋亞運會。

17:15 女重方面，在5-8名次賽中，港隊以一分之微的44:45不敵烏克蘭，跌入7-8名次賽，將對美國。

16:25 進入決勝的第9局，守尾門的蔡俊彥先是遭到當頭一棒，被對手連取3分，以40:41落後，甚至一度出現傷勢，需要醫療組入場；不過這個小插曲並沒有影響蔡俊彥，他在接下來的賽事中逐步掌握主動權，追回比數並最終幫助港隊以45:43戰勝美國，歷史性闖入男花團體賽決賽。一路過關斬將的港隊將會在主場觀眾的見證下，於今晚7點打響對陣「世一」意大利的終極一戰。

16:10 港隊男花在4強戰中對陣「世二」美國隊，面對強敵，蔡俊彥繼續打頭陣幫助港隊以5:4領先，不過第二個上場的何承謙發揮欠佳，單局輸1:6，令港隊以6:10落後四分。「劍神」張家朗隨後領命上場，一波攻勢氣勢如虹，竟在第三局打出9:2的成績，一舉幫助港隊反超比分至15:12，亦令現場氣氛達到高潮。港隊成員越戰越勇，何承謙在第7局一掃陰霾，單局贏5:1，港隊大比分35:27領先。第8局風雲突變，剛剛發揮神勇的張家朗輸5:11，港隊僅僅領先2分進入決勝局。

15:10 港隊女重連闖兩關后未能延續勝勢。在8强賽中，港隊以24：45不敵意大利，無緣進入4強。她們將會進入名次賽爭5-8名。

14:50 香港男子花劍隊於8强賽中以45：37戰勝匈牙利，强勢闖入4強。他們將會在3點30分對陣世界排名第2的美國隊，爭奪一張晚上決賽的門票。港隊在今季世界盃曾三度擊敗美國，若一切順利，有不俗機會殺入決賽。

13:50 驚險闖入16強的香港女重隊面對世界排名第4的俄羅斯，一開場就延續了火熱狀態。由佘繕妡打頭陣。以4：3先贏第一局；隨後出場的吳海諦和陳渭泠亦合力保持比分優勢。戰至第6局，港隊以29：17領先俄羅斯12分。不過身爲世界第4的俄羅斯在之後的比賽如夢方醒，第7局俄羅斯劍手YASINSKAYA Kristina以6：2戰勝吳海諦，第8局RUSTAMOVA Anastasiia甚至以13：8大勝陳渭泠，俄羅斯將大比分追到36：39。到了關鍵時刻，上一圈守尾門的佘繕妡再度挺身而出，在第9局打出6：4為港隊守住勝利。最終世界排名第13的港隊以45：40爆冷世界排名第4的俄羅斯，闖入8強。

12:20 在剛剛結束的男子花劍團體賽16強賽中，港隊兵不血刃以45:28戰勝比利時，強勢闖入8強。他們下一圈的對手將會是匈牙利。

11:00 港隊女重團體賽首戰埃及，派出佘繕妡、陳渭泠和吳海諦出戰。有別於男花開場的氣勢如虹，打頭陣的陳渭泠以1:4不敵，隨後出場的佘繕妡以2:4輸第二局，雖然第三個出場的吳海諦將比分追回，但三局過後港隊依然以7:11落後；不過在此之前出場的陳渭泠似乎如夢方醒，在強勢擊出6:2，將比分追和至13:13。重回同一起跑線的兩隊鬥得難解難分，戰至第8局時，港隊僅僅以23:24落後一劍。今場比賽為港隊「守尾門」的是佘繕妡，面對埃及劍手EHAB Nardin，港隊女重「一姐」發揮神勇，在26:28落後的關鍵時刻連取5分，在最後一局打出8:4的分數，帶領港隊女重以31:28驚險反勝埃及。

10:43 港隊男花團體賽第一場就面對中國澳門隊，由蔡俊彥、張家朗和何承謙出戰。蔡俊彥打頭陣並以5:2奠定領先，隨後出場的何承謙和張家朗亦保持勝勢，五局過後便以25:17領先。之後港隊並沒有給對手太多機會，最終以45:28取得團體賽的開門紅。

在香港亞博館舉行的嘉里世界劍擊錦標賽，今日（28號）起展開更緊張刺激的「團體賽」，打頭陣是香港獎牌希望、世界排名第3的男子花劍隊，香港四子蔡俊彥（Ryan）、「劍神」張家朗、應屆世少冠軍何承謙及梁千雨已準備好，同場還有以香港女重一姐佘繕妡為首的女子重劍隊，隊員包括在個人賽打出驚喜的17歲女將吳海諦，她們將連同師姐朱嘉望及陳渭泠合力齊創佳績。