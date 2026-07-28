香港世界劍擊錦標賽·持續更新｜男花團體賽取開門紅 女重驚險晉級16強

在香港亞博館舉行的嘉里世界劍擊錦標賽，今日（28號）起展開更緊張刺激的「團體賽」，打頭陣是香港獎牌希望、世界排名第3的男子花劍隊，香港四子蔡俊彥（Ryan）、「劍神」張家朗、應屆世少冠軍何承謙及梁千雨已準備好，同場還有以香港女重一姐佘繕妡為首的女子重劍隊，隊員包括在個人賽打出驚喜的17歲女將吳海諦，她們將連同師姐朱嘉望及陳渭泠合力齊創佳績。

11:00 港隊女重團體賽首戰埃及，派出佘繕妡、陳渭泠和吳海諦出戰。有別於男花開場的氣勢如虹，打頭陣的陳渭泠以1:4不敵，隨後出場的佘繕妡以2:4輸第二局，雖然第三個出場的吳海諦將比分追回，但三局過後港隊依然以7:11落後；不過在此之前出場的陳渭泠似乎如夢方醒，在強勢擊出6:2，將比分追和至13:13。重回同一起跑線的兩隊鬥得難解難分，戰至第8局時，港隊僅僅以23:24落後一劍。今場比賽為港隊「守尾門」的是佘繕妡，面對埃及劍手EHAB Nardin，港隊女重「一姐」發揮神勇，在26:28落後的關鍵時刻連取5分，在最後一局打出8:4的分數，帶領港隊女重以31:28驚險反勝埃及。

10:43 港隊男花團體賽第一場就面對中國澳門隊，由蔡俊彥、張家朗和何承謙出戰。蔡俊彥打頭陣並以5:2奠定領先，隨後出場的何承謙和張家朗亦保持勝勢，五局過後便以25:17領先。之後港隊並沒有給對手太多機會，最終以45:28取得團體賽的開門紅。