香港世界劍擊錦標賽·持續更新｜港隊險勝美國 歷史性入男花團體決賽

在香港亞博館舉行的嘉里世界劍擊錦標賽，今日（28號）起展開更緊張刺激的「團體賽」，香港男子花劍隊一路過關斬將殺入決賽，他們將會在今晚7點對陣「世一」意大利隊。

16:25 進入決勝的第9局，守尾門的蔡俊彥先是遭到當頭一棒，被對手連取3分，以40:41落後，甚至一度出現傷勢，需要醫療組入場；不過這個小插曲並沒有影響蔡俊彥，他在接下來的賽事中逐步掌握主動權，追回比數並最終幫助港隊以45:43戰勝美國，歷史性闖入男花團體賽決賽。

16:10 港隊男花在4強戰中對陣「世二」美國隊，面對強敵，蔡俊彥繼續打頭陣幫助港隊以5:4領先，不過第二個上場的何承謙發揮欠佳，單局輸1:6，令港隊以6:10落後四分。「劍神」張家朗隨後領命上場，一波攻勢氣勢如虹，竟在第三局打出9:2的成績，一舉幫助港隊反超比分至15:12，亦令現場氣氛達到高潮。港隊成員越戰越勇，何承謙在第7局一掃陰霾，單局贏5:1，港隊大比分35:27領先。第8局風雲突變，剛剛發揮神勇的張家朗輸5:11，港隊僅僅領先2分進入決勝局。

15:10 港隊女重連闖兩關后未能延續勝勢。在8强賽中，港隊以24：45不敵意大利，無緣進入4強。她們將會進入名次賽爭5-8名。

14:50 香港男子花劍隊於8强賽中以45：37戰勝匈牙利，强勢闖入4強。他們將會在3點30分對陣世界排名第2的美國隊，爭奪一張晚上決賽的門票。港隊在今季世界盃曾三度擊敗美國，若一切順利，有不俗機會殺入決賽。

13:50 驚險闖入16強的香港女重隊面對世界排名第4的俄羅斯，一開場就延續了火熱狀態。由佘繕妡打頭陣。以4：3先贏第一局；隨後出場的吳海諦和陳渭泠亦合力保持比分優勢。戰至第6局，港隊以29：17領先俄羅斯12分。不過身爲世界第4的俄羅斯在之後的比賽如夢方醒，第7局俄羅斯劍手YASINSKAYA Kristina以6：2戰勝吳海諦，第8局RUSTAMOVA Anastasiia甚至以13：8大勝陳渭泠，俄羅斯將大比分追到36：39。到了關鍵時刻，上一圈守尾門的佘繕妡再度挺身而出，在第9局打出6：4為港隊守住勝利。最終世界排名第13的港隊以45：40爆冷世界排名第4的俄羅斯，闖入8強。

12:20 在剛剛結束的男子花劍團體賽16強賽中，港隊兵不血刃以45:28戰勝比利時，強勢闖入8強。他們下一圈的對手將會是匈牙利。

11:00 港隊女重團體賽首戰埃及，派出佘繕妡、陳渭泠和吳海諦出戰。有別於男花開場的氣勢如虹，打頭陣的陳渭泠以1:4不敵，隨後出場的佘繕妡以2:4輸第二局，雖然第三個出場的吳海諦將比分追回，但三局過後港隊依然以7:11落後；不過在此之前出場的陳渭泠似乎如夢方醒，在強勢擊出6:2，將比分追和至13:13。重回同一起跑線的兩隊鬥得難解難分，戰至第8局時，港隊僅僅以23:24落後一劍。今場比賽為港隊「守尾門」的是佘繕妡，面對埃及劍手EHAB Nardin，港隊女重「一姐」發揮神勇，在26:28落後的關鍵時刻連取5分，在最後一局打出8:4的分數，帶領港隊女重以31:28驚險反勝埃及。

10:43 港隊男花團體賽第一場就面對中國澳門隊，由蔡俊彥、張家朗和何承謙出戰。蔡俊彥打頭陣並以5:2奠定領先，隨後出場的何承謙和張家朗亦保持勝勢，五局過後便以25:17領先。之後港隊並沒有給對手太多機會，最終以45:28取得團體賽的開門紅。

在香港亞博館舉行的嘉里世界劍擊錦標賽，今日（28號）起展開更緊張刺激的「團體賽」，打頭陣是香港獎牌希望、世界排名第3的男子花劍隊，香港四子蔡俊彥（Ryan）、「劍神」張家朗、應屆世少冠軍何承謙及梁千雨已準備好，同場還有以香港女重一姐佘繕妡為首的女子重劍隊，隊員包括在個人賽打出驚喜的17歲女將吳海諦，她們將連同師姐朱嘉望及陳渭泠合力齊創佳績。