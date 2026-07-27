香港世界劍擊錦標賽｜ 何柏霖擊敗南韓一哥吳尚旭 勇闖16強成香港個人賽獨苗

年僅19歲、世界排名81的何柏霖（Hugo）在亞博舉行的嘉里世界劍擊錦標賽的男子佩劍，他在32強爆大冷以15:13 擊敗世界排名第8的應屆奧運冠軍、南韓一哥吳尚旭，首次躋身16強，成香港個人賽獨苗。

Hugo在吳尚旭的比賽中曾多次打成平手 ，第一次完場時仍落後6:8， 第2 節開始一分分追過至10:9，之後領先13:11時，因前一兩劍被對手的劍打中左手流血，大會要他「醫療暫停」，經醫護入場止血後，無阻他繼續強勢，最終以15:13取下這場勝仗。

這場比賽吸引不少香港劍擊隊隊員入場支持，包括女子重劍隊的佘繕妡等也入場支持。年紀輕輕的Hugo打贏吳尚旭這位2019年世界冠軍也沒有特別興奮的反應，但不忘向在場支持他的觀眾握拳致謝。

Hugo在首圈64強跟隊友陳樂熹「內訌」，Hugo曾落後師兄6分下，以15:13反勝，入次圈。