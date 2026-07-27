王楚欽｜山東魏橋全勝收官王楚欽不滿自身表現 坦言處回落期必須放下身段去拚

新一季中國乒乓球超級聯賽（乒超）常規賽第一階段，周日（26日）於大連結束。王楚欽領軍的山東魏橋，在男團賽事六戰全勝。然而，王楚欽賽後不滿自己表現，坦言正處於狀態回落期，面對新賽制及一眾年輕新秀的挑戰，自己必須放低姿態，如履薄冰地去走好每一步。

王楚欽：球隊六連勝我沒贏幾場

本季乒超聯賽賽制迎來大改革，採用15局8勝制，每盤比賽必須打滿三局，先累計贏得8局的隊伍獲勝。新賽制下年輕選手在面對世界頂尖的王楚欽時，都以贏得一局就一局的戰意去拚，令王楚欽在場上遇到了超乎預期的壓力。

結果，王楚欽在單打先後以1:2敗給徐海東、張煜東。面對削球手李天陽及國家隊隊友向鵬時，這名家隊一哥亦顯得慢熱先輸一局，幸好之後及時調整才逆轉反勝。王楚欽賽後表示：「球隊六戰六勝，我自己卻沒勝幾場。」

自我要求從未放鬆

面對新秀的衝擊，王楚欽強調「放下身段」的調整之道：「現在每個人都有機會，自己也有機會。我必須放,下身段去拚對手，接受幾球打得不好，然後努力去想下球。征戰賽場多年，自己目前正處於狀態的回落期，但我從未放鬆過對自己的要求。」

展望未來的大賽，王楚欽展現出極強的職業態度：「面對大賽，結果和可能發生的事都不確定，只有平時練習好，輸了才不會覺得是自己練得不夠。我一直保持這樣的心態，希望一直不忘初心，保持清醒頭腦和堅定目標，繼續往前走。」

新賽季乒超聯賽常規賽第一階段26日在大連落幕，王楚欽所在的山東魏橋·向尚運動隊在男團比賽中以全勝戰績收官。面對新賽制和年輕選手，王楚欽坦言，自己處在狀態回落期，需要“放低姿態去拼”。

“隊伍六戰六勝，我自己沒勝几場。”結束所有比賽，王楚欽有些自嘲地說。

本賽季乒超賽制效仿混合團體釆用15局8勝制。每槃比賽打滿三局（比分為3:0或2:1），每局比賽11分制，先累計贏得8局的隊伍獲勝。在需要“搶分”的賽制下，多名選手面對王楚欽，釆取“能拼一局是一局”的搏殺戰朮。

於是，王楚欽遇到了比預期更多的挑戰。他在單打中對陣徐海東、張煜東，以1:2落於下風。面對削球小將李天陽、國手向鵬時，他也較為慢熱，先丟一局后才成功逆轉。

“把自己放低”是王楚欽反復提及的調整之道。“每個人都有機會，自己也是有機會的那一方。放低姿態去拼對手，接受几個打得不好的球，努力去想下一個球。”

徵戰多年賽場，王楚欽直言自己正處在狀態的回落期，但他從未放松自我要求。“面對大賽，結果和可能發生的事都不確定，只有練到了，輸了才不會覺得是練得不夠。我一直保持這樣的心態。”

王楚欽坦言，成長的每一步都如履薄冰。“我希望一直不忘初心，保持清醒頭腦和堅定目標，繼續往前走。”