Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西WTT球星挑戰賽｜港隊在巴西共擸走1金1銀2銅 男雙黃鎮廷陳顥樺合作以來第三冠

即時體育
更新時間：19:09 2026-07-26 HKT
發佈時間：19:09 2026-07-26 HKT

世界排名第3的香港乒球男雙組合黃鎮廷、陳顥樺，周六遠在巴西的WTT球星挑戰賽的決賽，跟法國組合比卡特（Vincent Picard）及西法特（Joe Seyfried）鬥足6局，在先贏第一局11:5下，被對手連追2局5:11、7:11，在沒退路下連贏14:12、11:9，奪得二人合作1年零7個月以來的第3面WTT男雙冠軍。

黃鎮廷（左）及陳顥樺（右）這對老嫩配，周六在巴西比賽再奪男雙冠軍。WTT官方圖
黃鎮廷（左）及陳顥樺（右）這對老嫩配，周六在巴西比賽再奪男雙冠軍。WTT官方圖
WTT 官方圖
WTT 官方圖
WTT 官方圖
WTT 官方圖
WTT 官方圖
WTT 官方圖

這對相差13歲 的香港男雙「老嫩配」的成名作是去年8的的瑞典大滿貫冠軍，連同去年6月的克羅地亞常規挑戰賽的冠軍，今次是2人的第3冠；在巴西今站被列為一號種籽的「黃陳配」，由16強起先後擊敗英/美組合、斯洛文尼亞及德國組合晉級決賽，最終成功捍衛自己一號種籽身份、以3:2勝法國組合奪冠。

世界排名21的香港女雙組合杜凱琹(右)、吳詠琳(左) 今站奪亞。WTT官網圖
世界排名21的香港女雙組合杜凱琹(右)、吳詠琳(左) 今站奪亞。WTT官網圖
WTT 官網圖
WTT 官網圖
阿杜(左)及詠琳(右) 近月合作雙打有不俗效果。WTT官網圖
阿杜(左)及詠琳(右) 近月合作雙打有不俗效果。WTT官網圖

杜凱琹及吳詠琳這對師姐妹拍檔在決賽以0:3（ 8:11、9:11、2:11）不敵日本的早田希娜/赤江夏星，為港隊奪得亞軍；連同2支混雙亦有銅牌進賬，阿廷/阿杜在4強以1:3不敵日本的戶上隼輔/大藤沙月，以及姚鈞濤/吳詠琳同在4強以1:3負巴西組合，在雙銅牌制下添2銅，港隊今程共奪1金1銀2銅。

記者：徐嘉華

最Hit
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
11小時前
02:40
颱風紅霞︱天文台取消所有熱帶氣旋警告 料明日初時仍有驟雨及狂風雷暴
社會
49分鐘前
謝賢離世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一數字情緒失控  網民狠批消費四哥：不會哭給別人看
謝賢離世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一數字情緒失控  網民狠批消費四哥：不會哭給別人看
影視圈
7小時前
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
社會
5小時前
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
00:41
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
即時中國
7小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
2026-07-25 18:30 HKT
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
01:23
颱風紅霞．交通消息｜機管局：全日處理約670航班 約360航班取消 目標明早回復正常運作
社會
2小時前
$5旅行神器！DAISO「3D減壓鞋墊」網民實測暴走、久站也不痛：直接回購3個
$5旅行神器！DAISO「3D減壓鞋墊」網民實測暴走、久站也不痛：直接回購3個
生活百科
8小時前