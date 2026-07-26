巴西WTT球星挑戰賽｜港隊在巴西共擸走1金1銀2銅 男雙黃鎮廷陳顥樺合作以來第三冠

世界排名第3的香港乒球男雙組合黃鎮廷、陳顥樺，周六遠在巴西的WTT球星挑戰賽的決賽，跟法國組合比卡特（Vincent Picard）及西法特（Joe Seyfried）鬥足6局，在先贏第一局11:5下，被對手連追2局5:11、7:11，在沒退路下連贏14:12、11:9，奪得二人合作1年零7個月以來的第3面WTT男雙冠軍。

黃鎮廷（左）及陳顥樺（右）這對老嫩配，周六在巴西比賽再奪男雙冠軍。WTT官方圖

WTT 官方圖

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這對相差13歲 的香港男雙「老嫩配」的成名作是去年8的的瑞典大滿貫冠軍，連同去年6月的克羅地亞常規挑戰賽的冠軍，今次是2人的第3冠；在巴西今站被列為一號種籽的「黃陳配」，由16強起先後擊敗英/美組合、斯洛文尼亞及德國組合晉級決賽，最終成功捍衛自己一號種籽身份、以3:2勝法國組合奪冠。

世界排名21的香港女雙組合杜凱琹(右)、吳詠琳(左) 今站奪亞。WTT官網圖

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阿杜(左)及詠琳(右) 近月合作雙打有不俗效果。WTT官網圖

杜凱琹及吳詠琳這對師姐妹拍檔在決賽以0:3（ 8:11、9:11、2:11）不敵日本的早田希娜/赤江夏星，為港隊奪得亞軍；連同2支混雙亦有銅牌進賬，阿廷/阿杜在4強以1:3不敵日本的戶上隼輔/大藤沙月，以及姚鈞濤/吳詠琳同在4強以1:3負巴西組合，在雙銅牌制下添2銅，港隊今程共奪1金1銀2銅。

記者：徐嘉華