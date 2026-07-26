香港世界劍擊錦標賽｜FIE 更新最新男花及女重世界排名 吳海諦再獲驚喜

一日前在颱風紅霞來襲下仍吸引超過半數入座率的嘉里世界劍擊錦標賽，在亞洲國際博覽館完成男花、女重的個人賽「正賽」，各賽項的獎牌名花有主後，FIE（國際劍聯）即晚更新了最新的世界排名，男花16強止步、帶傷下未能成功衛冕的蔡俊彥（Ryan）由「世二」跌落排名第7， 「劍神」張家朗同於16強止步，他微升一級至排名第12位；最「驚喜」是爆冷躋身32強的學生女重劍手吳海諦（Haidi），她由原本173位跳升超過70位至現在的個人新高99位，首次躋身頭100位內。

吳海諦17歲生日當天，在亞博館出戰世錦賽女重正賽，64強爆大冷擊敗世界第7的法國對手，賽後開心一刻。徐嘉華攝

徐嘉華攝

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今年是年紀輕輕的Haidi第2次參加世錦賽，第一次在小組出線殺入「正賽」64強，首圈即面對世界排名第7的法國劍手Alexandra Louis Marie，香港這位前世少銅牌得主無懼對手有多強，在比賽中一直領先住打，以15:11爆冷躋身32強；在32強遇上最終的銅牌得主、國家隊世界排27的唐君瑤，港將以11:15下馬，贏盡掌聲。此一成績亦令她進賬不少世界排名積分，首次躋身頭100位內，現位列第99位，這應該是她踏入17歲第二份生日禮物（第一份是在香港主場躋身世錦賽32強及擊敗世界頭十位的猛將）。

杳港女重一姐佘繕妡在世錦賽的世界排名跟賽前差不多。徐嘉華攝

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同於32強止步的香港「女重一姐」佘繕妡（Kaylin）續排第13位，「正賽」首圈以一分之微出局的師姐朱嘉望由57位跌至第73位，小組提早出局的陳渭泠由92位微跌至第4位。

女花奪冠的南韓劍手宋世拉由原本世界第4微升至第3位，亞軍意大利的Giulia Rizzi 位列第4位，季軍的唐君瑤由原本第27升至第10。

Ryan衛冕失敗 一年來首次跌出世界頭五

男花方面，在6月初備戰亞錦賽前在訓練中不慎傷了左大腿內側肌肉（輕微撕裂）的蔡俊彥（Ryan）在世錦賽32強對俄羅斯的Daniil Kerik時，原本傷患已恢得得七七八八，但在比賽中又拉到，影響他在16強對最終銅牌得主、匈牙利的世界排16的Daniel Dosa時初段打得保守，尾段神勇連追數分也只能以13:15完成比賽。

張家朗在今屆世錦賽16強出局，在16強不敵俄羅斯「世一」，他認為優勝劣敗沒問題，但在比賽尾段曾出現對方護手盤撞向自己面罩，但裁判沒給對方紅牌，令家朗感到不解。蘇正謙攝

蘇正謙攝

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同樣在16強止步的家朗的世界排名微升一位至第12位，男花冠軍、捷克32歲的Alexander Choupenitch受惠於FIE的世錦賽冠軍排名積分高達80分下，現成為「世一」，在16強以2:15大勝家朗的俄羅斯Kirill Borodachev（他後來8強止步）由原本的「世一」微跌至「世二」；銅牌的飯村一輝位列第5，取代Ryan成為亞洲排名最高一人。

香港男花首次參加世錦賽的17歲 世少冠軍何承謙憑小組賽6戰6勝直入「正賽」，可惜在64強力戰下以12:15不敵英國的Jaimie Cook，世界排台由原本27位微升一級至26位，而在資格賽最後一場出局的梁千雨由60位跌落65位。

男花及女重將於周二（28號）出戰團體賽，大家都期望他們汲收個人賽的經驗，為香港爭取獎牌。

記者：徐嘉華