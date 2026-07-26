香港世界劍擊錦標賽｜周日男重 女佩 個人賽正賽如常進行 附惡劣天氣下安排

首次由香港主辦的嘉里世界劍擊錦標賽周六在亞洲國際博覽管舉行男花、女重的個人賽「正賽」，雖然大半天都高掛三號波，但無損七成劍迷入座（大會開5000座位），男花及女重的冠、亞、季軍亦趕及在颱風紅霞8號風球生效前完成，結果由2位同為32歲的劍手奪冠，男花金牌是捷克的世界第5劍手Alexander Choupenitch，女重冠軍是南韓名將宋世拉。

男花冠軍Alexander Choupenitch。FIE FB 圖

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男花、女重的4強戰隨著世錦賽的開幕禮後進行，率先進行的男花4強，捷克的Alexander Choupenitch曾是東京奧運個人賽同牌，但未染指過世錦賽獎牌，今次在香港吐氣揚眉，他一路過關斬將在4強以15:8擊敗匈牙利的Daniel Dosa，後者在16強以2分之微的15:12勝香港衛冕冠軍蔡俊彥（Ryan）。

躋身決賽的Alexander面對意大利世界排名第7的Filippo Macchi（4強以15:6勝日本一哥飯村耀），他輕易以15:2大勝，在香港取得他個人第一面世錦賽金牌，在不設銅牌戰下，Filippo及飯村一輝同奪銅牌。

首席贊助嘉里集團與文體局局長羅淑佩(中)為中國香港劍擊運動員打氣•

南韓老將宋世拉重奪世界冠軍。FIE FB 圖

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女子重劍方面，原本香港世界排名13的佘繕妡（Kaylin）有機會在16強跟最終冠軍的宋世拉較量，可惜港將在32強以1分之微不敵德國的Fiona Mueller；挾2022年「世界冠軍」及去年世錦賽銅牌的宋世拉，在4強以15:10勝國家隊的唐君瑤，另一線的意大利世界第8 的Giulia Rizzi以15:6勝波蘭的Barbara Brych；決賽以「決一劍」定勝負，宋世拉以9:8險勝Giulia，再次封后，唐君瑤及Barbara同奪得銅牌。

男子花劍個人賽

冠軍：Alexander Choupenitch（捷克）

亞軍：Filippo Macchi（意大利）

季軍：飯村一輝（日本）、Daniel Dosa（匈牙利）

女子重劍個人賽

冠軍：宋世拉（南韓）

亞軍：Giulia Rizzi（意大利）

季軍：唐君瑤（中國）、Barbara Brych（波蘭）

另外，香港正受到颱風紅霞影響，香港劍擊總會在官方網站發放惡劣天氣（包括八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或極端情況）下的安排如下：

早上6時前發出惡劣天氣警告：不開放公眾入場

下午4時前取消警告：2小時後開放公眾入場

下午4時後取消警告：不開放公眾入場

比賽期間預告發出惡劣天氣警告：公眾需於2小時內離開場地

比賽期間發出惡劣天氣警告：公眾需立即離開

而周日的男重及女佩的個人賽正賽將照常進行。

記者：徐嘉華