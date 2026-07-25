香港世界劍擊錦標賽｜由落後到決一劍落敗 女重一姐佘繕妡雖敗猶榮

世界排名13的香港女重一姐佘繕妡（Kaylin）在主場的嘉里世界劍擊錦標賽中經歷過山車，在32強跟德國世界排114位的梅拿（Fiona Mueller）一直打落後，曾落後對手3分下追平至13:13，最後在加時一分鐘的「突然死亡」被對手刺中落敗，跟去年一樣32強止步，她賽後表示：「打到『決一劍』，機會都是50 50，一是我贏，一是我輸，我能在落後3分追到加時決一劍，整個過程都做得好好。」

上月曾首次奪得亞錦賽個人賽銀牌的佘佘，有父母到現場支持，她形容球迷的熱情跟去年11月在啟德舉行的全運會相若，最驚喜是聽到劍迷叫她的全名，她說：「以前好多都叫我『余』繕妡，今日聽到叫我『佘』繕妡全名，好驚喜，好想他們知道，我都收到他們的加油。」

決一劍惜敗

由於世界排名在頭16位內，佘佘不用打前兩天的資格賽，今日上場已表現不俗，在64強以15:11擊敗世界排94的烏茲別克劍手Dilnaz Murzataeva，在次圈32強面對21歲、身材矮小的德國梅拿，佘佘一直打落後，曾落後過最大比數的3分，但現場觀眾沒停止加油聲，無論是她的中文名或英名文，都有觀眾叫她加油，在第3節剩下10秒左右連追2分至13平手，要加時一分鐘，誰先贏就勝出比賽，雖然佘佘最終在「決一劍」落敗，但她賽後顯得十分平和。

她說：「今日結果不理想，但OK的，未來還有比賽。」佘佘賽前曾幫香港劍總拍下不少推廣世錦賽的片段，又帶劍手遊香港，她表示外地劍手都十分滿意香港今屆辦的世錦賽，無論是場館還是香港的景物都十分受落。

佘佘點名讚吳海諦

佘佘將與今日表現亮麗的「壽星」吳海諦、首圈以一分不敵對手美國對手 Tierna OXENDREIDER 出局的朱嘉望及小組出局的陳渭泠於28號出戰團體賽，佘佘亦大讚今日17歲生日的吳海諦64強爆大冷以15:11擊敗世界第7的法國劍手 Alexandra LOUIS MARIE，她認為她的表現十分「鼓舞」，可以帶動大家在團體賽創佳績。

記者/攝影：徐嘉華

