香港世界劍擊錦標賽｜男花雙星16強止步 蔡俊彥帶傷反撲飲恨 張家朗遇判罰爭議 冀團體賽主場爭一口氣

嘉里世界劍擊錦標賽2026今日（25日）於亞洲國際博覽館上演焦點賽事。在全場主場觀眾的熱烈打氣下，港隊男子花劍雙星蔡俊彥及張家朗雙雙於16強遇上「冷風」提前下馬。力爭衛冕的蔡俊彥帶傷上陣，在落後7:14的絕境下連追6劍，惜終以13:15不敵匈牙利劍手杜沙（Daniel Dosa）；張家朗則在比賽中段遭遇判罰爭議，一度被打亂節奏，以2:15大敗予「世一」俄羅斯名將保洛達卓夫（Kirill Borodachev）。兩人表示賽後均迅速收拾心情，將目光投向下周二（28日）展開的團體賽，誓要為主場劍迷贏回獎牌。

蔡俊彥帶傷上陣 絕地反擊贏盡掌聲

以衛冕冠軍及「世二」身分主場出擊的蔡俊彥（Ryan），在32強擊敗俄羅斯劍手時不幸觸發舊患。Ryan賽後透露，腳傷是一個月前的事，一直反反覆覆，原本以為已康復七、八成，誰知對俄羅斯試過一場又再拉傷。他坦言當時反而放開了心態：「我跟自己說，如果輸了都是因為隻腳，打得相對冷靜。」

帶著傷患步入16強，面對匈牙利劍手杜沙，Ryan初段因顧忌傷勢而打得較為保守，中段更陷入7:14的出局邊緣。然而，在全場觀眾的吶喊助威下，他如夢初醒展開瘋狂反撲，一口氣連追6劍至13:14，掀起全場高潮，可惜最終仍以13:15飲恨。

未能成功衛冕，Ryan坦言帶有主場包袱，但他認為這是一個很好的學習經驗，並指出若早點採取主動打法，賽果或會改寫。對於未能晉級，他更對買了晚間決賽門票的劍迷感到抱歉：「很抱歉令到有些買了飛、本身想著夜晚來看我的觀眾，浪費了你們的錢。但團體賽不會有這個情況發生，因為就算輸了都有排位賽，當然我們應該會贏啦！我們今年很有機會拿獎牌，一定會盡全力。」

張家朗負世一 遇新例判罰爭議

另一邊廂，張家朗在16強硬撼現任「世一」俄羅斯名將保洛達卓夫。兩人在東京奧運八強曾上演經典一戰，當時家朗在落後9:14的絕境下，一口氣「連追6劍」以15:14驚天逆轉勝出。不過今次交手，這位俄羅斯名將發揮極佳，打法非常硬朗實在，令家朗開局即以0:6落後。

比賽中段更發生了一段關於規例的插曲。家朗在比賽中被對手劍柄的「護手盤」擊中面罩，根據他早前在埃及站賽事的經驗，裁判當時曾裁定即使是輕微擊中面罩，亦會被直接出示紅牌罰分。因此，家朗隨即向裁判投訴並爭取判罰，但今次裁判卻未有受理。

不過張家朗賽後坦言，這次爭議源於自己和團隊對新例的理解不足：「裁判剛才解釋，如果不是刻意擊中就不算犯規。我們確實對這條新例的掌握未夠透徹，導致在場上與裁判的理解出現落差。」他強調，雖然當時比分已落後至2:13，大局已定，但他仍堅持與裁判交涉，正是為了徹底釐清這項新例的界線，以免在接下來的團體賽中再因不熟悉規則而吃虧。

儘管遭遇大敗，家朗的心態依然十分成熟正面，並大方讚賞對手技術紮實打法實用：「當時落後太多很難追，但我沒有太不開心，因為對手真的好厲害。」他表示，自己比上年世錦賽首圈出局已有進步，每一場都是新比賽，不需要把以前的成績當作包袱。展望團體賽，家朗指現時與蔡俊彥互相分擔「守尾門」的壓力，溝通更靈活，期望能調整狀態為港隊爭取佳績。