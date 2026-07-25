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香港世界劍擊錦標賽｜吳海諦爆冷擊敗世界第7劍手 17歲生日迎生職業生涯新章

即時體育
更新時間：16:26 2026-07-25 HKT
發佈時間：16:26 2026-07-25 HKT

17歲生日正日打出驚喜！港隊女重代表吳海諦周六（25日）在嘉里世界劍擊錦標賽2026爆出大冷，64強擊退世界排名第7位的瑪莉阿歷山卓(LOUIS MARIE Alexandra)。她賽後說：「這樣的機會是自己完全無法預料到的。能在生日當天打世錦賽，特別在主場作戰，在親友的支持下完賽很開心。」

特別的日子打出驚喜

吳海諦64強面對世界排名第7位的法國選手瑪莉阿歷山卓打出驚喜，贏15-11。可惜次輪面對國家隊劍手唐君瑤時，以11:15落敗，無緣晉級16強。她形容今日為很特別的一日：「前日從資格賽晉級，得知今天可以在生日當天比賽就很興奮，這是第二次參加世錦賽，主場作戰。今日越打越興奮是意料之外，對自己今日表現比較滿意，和強勁的對手交戰是很好的經驗。」

創佳績挫前十好手

本次64強的對手瑪莉阿歷山卓是吳海諦目前戰勝世界排名最高的選手。她表示很享受今天的比賽過程：「沒有給自己太大壓力，可以完全享受比賽。這場比賽是一個標誌，是對信心的提升，證明自己可以在成人賽事打出成績。」她又説比賽并未結束，還有團體賽：「希望團體賽做好教練交給自己的團隊定位，執行好策略，幫助隊伍順利完賽。」

展望未來職業生涯

今年吳海諦開始大幅度投入成人賽事，總結自己的參賽經歷，她說無論是哪個組別都能吸收到很有用的比賽經驗：「今年發生很多事，跟著團隊去打成人組賽事，後來又去打世青和亞青，來回感受到成人和青年賽事差別很大，但歸根到底還是自己要從不同賽事中學習和累積經驗。」被問到作為17歲的學生運動員，是否有壓力或期望？她不否認有壓力，但對未來同充滿期待：「壓力當然是有，最重要是對劍擊保持熱誠。來年考IB，很開心可以就讀自己感興趣的學科，並繼續打劍。」

記者/攝影：徐嘉華

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