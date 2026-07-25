香港世界劍擊錦標賽｜男花主場遇冷風 蔡俊彥陷絕境連追6劍 激戰飲恨16強衛冕夢碎

嘉里世界劍擊錦標賽2026周六於亞洲國際博覽館進入「戲肉」，上演男子花劍64強正賽。在主場劍迷的打氣聲下，港隊雙星蔡俊彥及張家朗卻不幸遇上「冷風」，雙雙於16強提前下馬。其中以衛冕身分出戰的「世二」蔡俊彥，在大幅落後下上演絕地反擊，一口氣連追6劍，惜最終仍以13:15飲恨；張家朗則不敵「世一」俄羅斯名將，兩人雙雙無緣在今晚的準決賽及決賽主場獻技。

蔡俊彥強勢開局 惜16強遭滑鐵盧

作為賽事衛冕冠軍，目前世界排名第二的蔡俊彥在正賽初段未受太大考驗。他在64強先以15:3兵不血刃輕取委內瑞拉劍手，晉級32強後再遇上俄羅斯劍手KERIK Daniil，蔡俊彥依然維持強勢，以15:9刺走對手，順利殺入16強。

然而，蔡俊彥在16強面對匈牙利選手DOSA Daniel時卻陷入苦戰，中段更一度被拉開至7:14的絕境。在出局邊緣，這位「世二」如夢初醒，在主場觀眾的熱烈助威下展開瘋狂反撲，一口氣連追6劍至13:14，掀起全場高潮。可惜他最終未能把握氣勢完成逆轉，以13:15功虧一簣，宣告衛冕失敗。

張家朗硬撼世一 開局失利大敗

至於另一港隊猛將張家朗，晉級過程同樣未能走到最後。他在前兩圈賽事過關斬將後，16強即迎來大挑戰，硬撼現任「世一」俄羅斯名將BORODACHEV Kirill。面對實力強橫的對手，張家朗開局即處於被動，連失6分落後0:6，最終未能扭轉劣勢，以2:15大敗於對手劍下，與蔡俊彥一同止步16強。