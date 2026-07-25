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香港世界劍擊錦標賽·持續更新｜蔡俊彥張家朗攜手入32強 何承謙遺憾落敗無緣更進一步

即時體育
更新時間：08:47 2026-07-25 HKT
發佈時間：08:47 2026-07-25 HKT

嘉里世界劍擊錦標賽2026周六在亞洲國際博贀館進入「戲肉」，男子花劍及女子重劍個人賽的「正賽」（64強）正式展開，港隊共有3男（蔡俊彥、張家朗、何承謙）及3女（佘繕妡、朱嘉望、吳海諦）爭取踏上頒獎台。

在上午的比賽中，蔡俊彥首先為港隊打響頭炮，他以15:3輕鬆戰勝對手，晉身32強；隨後出場的張家朗同樣輕鬆晉級，幫小師弟梁千雨成功「報仇」。不過何承謙則以12:15不敵英國選手，止步64強。

08:45  打頭陣是男花衛冕「世界冠軍」蔡俊彥（Ryan）率先出場，在64強對委內瑞拉世界排名173位的Jose BRICENO，「世二」Ryan賽前已講過不去想「衛冕」的事從新開始，他在首圈沒受到太大考驗，兵不血刃以15:3的比分戰勝對手，第一個躋身男花32強。

09:30 隨後出場的張家朗面對法國劍手SIDO Alexandre，以15:10輕鬆取勝晉身32強。值得一提的是，另一位港隊男花代表梁千雨正是在資格賽最後一圈的淘汰賽中不敵這位法國劍手，從而無緣正賽。獲勝後的張家朗亦十分興奮，成功幫自己的小師弟「報一劍之仇」；不過和張家朗同時出場的何承謙就無緣更進一步，他在面對英國選手COOK Jaimie的時候以12:15敗仗，止步64強。

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