香港世界劍擊錦標賽·持續更新｜蔡俊彥和張家朗齊齊入16強

嘉里世界劍擊錦標賽2026周六在亞洲國際博贀館進入「戲肉」，男子花劍及女子重劍個人賽的「正賽」（64強）正式展開，港隊共有3男（蔡俊彥、張家朗、何承謙）及3女（佘繕妡、朱嘉望、吳海諦）爭取踏上頒獎台。

在上午的比賽中，蔡俊彥首先為港隊打響頭炮，他以15:3輕鬆戰勝對手，晉身32強；隨後出場的張家朗同樣輕鬆晉級，幫小師弟梁千雨成功「報仇」。不過何承謙則以12:15不敵英國選手，止步64強；女重比賽，恰逢17歲生日的吳海諦爆冷擊敗世界第七兼應屆世錦團體金牌功臣的法國劍手，為自己送上最好的生日禮物。至於兩位師姐佘繕妡和朱嘉望就有喜有憂，佘繕妡擊敗對手殺入32強，而朱嘉望一劍惜敗對手無緣晉級。

08:45 打頭陣是男花衛冕「世界冠軍」蔡俊彥（Ryan）率先出場，在64強對委內瑞拉世界排名173位的Jose BRICENO，「世二」Ryan賽前已講過不去想「衛冕」的事從新開始，他在首圈沒受到太大考驗，兵不血刃以15:3的比分戰勝對手，第一個躋身男花32強。

09:30 隨後出場的張家朗面對法國劍手SIDO Alexandre，以15:10輕鬆取勝晉身32強。值得一提的是，另一位港隊男花代表梁千雨正是在資格賽最後一圈的淘汰賽中不敵這位法國劍手，從而無緣正賽。獲勝後的張家朗亦十分興奮，成功幫自己的小師弟「報一劍之仇」；不過和張家朗同時出場的何承謙就無緣更進一步，他在面對英國選手COOK Jaimie的時候以12:15敗仗，止步64強。

稍後女重正賽首圈的比賽將會逐步拉開戰幔，吳海諦將於10點10分率先登場；而佘繕妡和朱嘉望將會在10點30分登場；至於男花32強賽，蔡俊彥將於11點30分硬撼俄羅斯劍手KERIK Daniil，張家朗則會在12點20分對陣英國劍手SOSNOV David 。

10:33 恰逢17歲生日的吳海諦為自己送上最好的生日禮物。還是學生身分的吳海諦，在面對世界第七的法國劍手LOUIS MARIE Alexandra時發揮神勇，比數一路領先，最終以15:11爆冷擊敗這位應屆世錦團體的金牌功臣，率先殺入32強。現場氣氛熱烈，更有觀眾現場祝她生日快樂。

11:00 另一廂邊，女重港隊「一姐」佘繕妡以15:11擊敗烏茲別克劍手MURZATAEVA Dilnaz，晉級32強；而朱嘉望則以14:15惜敗美國劍手OXENREIDER Tierna。

12:05 蔡俊彥率先進入16強。在面對俄羅斯劍手KERIK Daniil時，蔡俊彥依然延續強勢表現，最終以15:9戰勝對手，強勢殺入16強，他將於下午2點50分迎接下一個對手。

蔡俊彥殺入16強。徐嘉華攝

蔡俊彥殺入16強。徐嘉華攝

蔡俊彥殺入16強。徐嘉華攝

現場有很多觀眾到場支持。徐嘉華攝