世界劍擊世錦賽2026｜陳諾思絕地反擊闖正賽 梁雅蕾休學追夢見收穫 15歲小將梁殷僑展潛力

嘉里劍擊世界錦標賽今日進入第三個比賽日，主場出擊的港隊女花（女子花劍）代表交出亮眼成績。陳諾思在淘汰賽上演絕地反擊，與發揮出色的梁雅蕾雙雙殺入下周一（27日）的64強正賽。至於年僅15歲的小將梁殷僑雖然無緣晉級，但在家人見證下亦展現出無比潛力，為港隊注入新血。

陳諾思和梁雅蕾攜手進入正賽。楊功煜攝

陳諾思克服「手緊」 絕地反勝墨西哥劍手

港隊女花主力陳諾思在小組賽錄得4勝2負，其後在淘汰賽迎戰墨西哥選手 MORALES Georgina。比賽初段，陳諾思一度大幅落後，但她及時調整心態，最終上演大逆轉，連追多分以 15:13 反勝對手晉級。

賽後回顧這場驚險戰役，陳諾思坦言初段較為「手緊」：「一開始很多動作都不夠膽去做，教練提醒我要大膽一點，不要緊張。頭兩局發揮得不好，後來不知道怎樣『醒過來』，就成功追回來了。」對於下周一的正賽，她表示不會給自己設定名次目標或排名壓力：「能在香港打世錦賽已經很開心，我只希望在過程中發揮到最好，不要再犯錯，純粹對得起自己。」

梁雅蕾首戰世錦賽即晉級 感謝主場觀眾撐場

另一女將梁雅蕾表現同樣搶眼，小組賽豪取5勝1負，淘汰賽再以 15:10 擊退羅馬尼亞劍手 DINCA Andreea。首次出戰世錦賽便躋身正賽，梁雅蕾直言意義重大，更證明了自己休學追夢的決定正確：「今季我特意休學一個學期去衝擊亞運，幸好成功了；亞錦賽入到16強，現在世錦賽又入正賽，這些成績都反映了我今季的努力。」

比賽期間，梁雅蕾一度與對手發生碰撞，幸好她表示只是「少少瘀」並無大礙。她特別感謝主場觀眾的支持，直言歡呼聲是她的最大動力：「聽到大家喊加油，我真是覺得氣勢在自己那裡，我很享受這些歡呼聲，關鍵時候我正正需要這種動力！」

15歲梁殷僑候補上陣 媽媽打氣成最強後盾

除了兩位晉級功臣，港隊陣中的年輕面孔亦帶來驚喜。年僅15歲的梁殷僑在世錦賽前才獲悉以候補身份上陣，代替膝傷未癒的師姐符妤名，第一次出戰成人組世錦賽。但她在小組賽毫不怯場，打出4勝2負的佳績。可惜在淘汰賽階段，她未能把握節奏，以 10:15 不敵澳門選手顧曉琳（KU Hio Lam）。

雖然未能晉級，但能在主場作賽並聽到媽媽在場邊吶喊助威，令這位小將感到十分安心：「小時候去比賽，媽媽都會跟我說加油。現在打淘汰賽，比賽期間聽到媽媽的聲音，我覺得好安心。」她表示，這次與成人組選手交鋒，發覺自己其實「有得打」，為未來的劍擊路注入強心針。同日另一港將鄭曉為則未能發揮應有水準，同樣於淘汰賽止步。

女花及男佩的正賽將於下周一（27日）於亞洲國際博覽館上演，期待港隊劍手在主場觀眾見證下再創佳績。

