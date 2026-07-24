世界劍擊錦標賽2026｜陳樂熹勇闖正賽 迎戰何柏霖上演「香港打吡」 何思朗「決一劍」驚險晉級

嘉里世界劍擊錦標賽2026今日進入第三個比賽日，在主場劍迷的熱烈吶喊助威下，港隊男佩傳來捷報。陳樂熹、何柏霖及何思朗三位港將發揮出色，攜手殺入下周一（27日）的64強正賽。其中，陳樂熹在淘汰賽力克日本劍手晉級，正賽首圈將與小組賽全勝的隊友何柏霖上演「香港打吡」；而何思朗則在落後下「決一劍」反勝土耳其對手，晉級過程驚險萬分。

陳樂熹和何思朗攜手闖正賽。楊功煜攝

何柏霖今日狀態大勇，在小組賽以6戰全勝的無敵姿態，免戰淘汰賽直入正賽。楊功煜攝

陳樂熹及時調整 慶幸無令親友「白買飛」

陳樂熹在小組賽表現亮眼，取得5勝1負的佳績。進入淘汰賽階段，他迎戰日本選手 Tsumori Shido，雙方比分一度咬緊。陳樂熹賽後透露，比賽中段曾遇到挑戰，全靠教練及時提點：「我亞錦賽的時候輸給他1分，一開始我用的還是舊對策，但被對手看穿了。打到8分之後，教練提醒我要調整，因為我太被動，叫我向前打多一點，之後就越來越順。」最終他以 15:13 拿下勝利，闖入正賽。

能在主場觀眾面前贏波，陳樂熹坦言意義非凡，更幽默地表示：「家人、朋友和師弟都有來支持我。最開心是在他們面前贏了，他們沒有白買門票進場看我輸、這麼早回家！」他直言，主場的打氣聲給了他極大的推動力，讓他在比賽尾段放開懷抱，不再緊張。

何柏霖強勢全勝晉級 明演「香港打吡」陳樂熹笑言對自己「可惜」

順利躋身正賽後，陳樂熹將在下周一的64強面對另一位港將何柏霖。何柏霖今日狀態大勇，在小組賽以6戰全勝的無敵姿態，免戰淘汰賽直入正賽。對於提早遇上隊友，陳樂熹笑言覺得「可惜」的其實是自己：「Hugo（何柏霖）是一個很強的劍手，最近練習他都很容易贏我，所以這麼快對上他，對我來說是有點可惜！但我會順其自然，畢竟都是同一隊。

何柏霖今日狀態大勇，在小組賽以6戰全勝的無敵姿態，免戰淘汰賽直入正賽。楊功煜攝

何柏霖今日狀態大勇，在小組賽以6戰全勝的無敵姿態，免戰淘汰賽直入正賽。楊功煜攝

何柏霖今日狀態大勇，在小組賽以6戰全勝的無敵姿態，免戰淘汰賽直入正賽。楊功煜攝

何思朗展強大心臟 「決一劍」絕殺對手

另一邊廂，何思朗的晉級之路則充滿戲劇性。他在小組賽取得4勝2負，其後在淘汰賽先以 15:11 擊退斯洛文尼亞劍手 KRAJNC Peter，晉級戰再硬撼土耳其的 YILDIRIM Enver。雙方激戰至 14:14 平手，最終何思朗頂住巨大壓力，一劍定江山以 15:14 絕殺對手。

談及那關鍵的「決一劍」，何思朗展現出強大的心理質素：「其實我這一季、甚至由上年世錦賽開始，很多場都是落後、追平到 14:14。去到這個關頭，我心想『今次我 14比14 不會輸的，贏吧！』好彩最終真的贏了。」他特別感謝主場觀眾的支持，直言由比賽初段起大家的歡呼聲就「叫醒」了他：「Day 1（第一日）已經感覺到主場威力，全靠隊友和觀眾的支持，他們的打氣聲我全部都收到！」何思朗在正賽將會迎戰法國劍手 PIANFETTI Maxime，力爭更進一步。

男佩正賽將於下周一（27日）繼續上演，期待港隊劍手在主場優勢下，繼續打出拚勁，為港爭光。