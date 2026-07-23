世界劍擊錦標賽2026｜薛雅齊成女佩獨苗闖正賽 親友到場打氣成一大動力
更新時間：18:59 2026-07-23 HKT
發佈時間：18:59 2026-07-23 HKT
發佈時間：18:59 2026-07-23 HKT
在亞博舉行的嘉里世界劍擊錦標賽2026周四（23日）上演女子佩劍（女佩）資格賽。港隊派出薛雅齊（Summer Fay）、梁洛文、朱詠翹和劉綺程出戰，最終除薛雅齊外，其餘三人皆於淘汰賽止步，無緣正賽。薛雅齊賽後表示，親友的支持是她爭勝的額外動力。
薛雅齊成女佩獨苗 親友打氣成動力
賽事進入第二日，同日除男重外亦上演女佩資格賽。四名港將在小組賽後齊齊晉級淘汰賽，可惜梁洛文、朱詠翹和劉綺程均以些微之差飲恨出局。至於Summer則發揮出色，以15:10擊退波蘭劍手WIECKIEWICZ Maria，成為港隊女佩晉級正賽的唯一希望。
Summer賽後受訪時透露，主場出擊令她感到頗大壓力，前一晚更因此很晚才入睡，幸好最終能將壓力轉化為動力成功晉級：「我會緊張係因為主場啦，好多屋企人、朋友會嚟支持我，我都唔想令佢哋失望，所以有啲緊張，好彩最後都冇受到影響。」
雖然帶來壓力，但親友的支持同樣是Summer的最強後盾。她表示家人一直給予極大鼓勵，也深知無論結果如何都會獲得他們的支持：「佢哋好重要，亦畀到好大動力我。因為每次我喺香港打比賽，爸爸、媽媽同妹妹都會到場支持。雖然我唔想令佢哋失望，但我知道無論結果係點，佢哋都會撐我。當我唔開心或者好緊張嘅時候，有佢哋喺度我都會比較容易冷靜落嚟。」
記者/攝影：魏國謙
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