世界劍擊錦標賽2026｜吳浩天、何瑋桁闖男子重劍正賽 主場之力助吳浩天起死回生

嘉里世界劍擊錦標賽2026周四（23日）進入次日賽事，首先進行男子重劍資格賽。港隊有方凱申、吳浩天、何瑋桁和劉昊峰出戰，最終吳浩天和何瑋桁雙雙在淘汰賽中突圍闖入周日（26日）舉行的正賽，兩人均表示感受到主場觀眾帶來的巨大力量。

何瑋桁成功復仇世盃4強對手

在男重資格賽中，港將於小組賽未能直接出線，需要透過淘汰賽爭取正賽席位。最終何瑋桁和吳浩天連過兩關成功晉級。何瑋桁首輪對陣意大利的SANTARELLI Andrea，全程把握節奏先以15:10淘汰對手；次輪遇上西班牙的GAVALDA Eugeni則面臨不少挑戰，該名對手曾在世界盃4強淘汰過他。比賽過程中兩人多次打成平手，但最終何瑋桁頂住壓力，以15:14成功復仇闖入正賽。賽後他受訪時大讚主場威力巨大：「因為以往我哋去比賽，都係當地嘅支持者為佢哋嘅選手歡呼，但係今次相反啦，個感覺好正，同埋贏咗特別開心。主場個威力真係好大，加成咗好多，希望我哋可以乘勝追擊。」

吳浩天指觀眾打氣令他起死回生

至於吳浩天的晉級過程則更為驚險。他在首輪對上來自瑞典的BACKSTORM Ian，過程中一度陷入被動，更被對手率先取得14分（賽點）。但浩天及時調整，一分一分地追回，最終成功以15:14絕地反勝；次輪他再以15:12擊敗白俄羅斯的SEMANENKA Mark躋身正賽。浩天賽後笑指第一場以為自己已經出局：「第一場以為已經『死咗』，點知打下打下又打返上嚟，第二場就已經放開嚟打。」他坦言若不是主場觀眾打氣，可能首輪已經行人止步：「第一次感受到主場威力係17年香港搞亞錦賽，感受到全場用廣東話講加油、頂住，成個比賽個感覺真係好唔同。今次第一場如果唔係觀眾嗌住，我諗我真係未必過到，所以真係好多謝佢哋。」

劉昊峰歎一時判斷失誤致敗

劉昊峰和方凱申則分別在首輪和次輪止步。劉昊峰在小組賽表現亮眼，僅差一場勝仗便可直接出線，但在淘汰賽首輪以13:15惜敗予葡萄牙的FRAZAO Miguel，無緣正賽。昊峰指今日其實狀態不錯，但淘汰賽中一次錯誤判斷便痛失好局，對此感到可惜：「有啲可惜啦，因為我對自己嘅期望都高，經驗同練習都多咗，同埋有好多家人朋友嚟咗睇，有啲唔開心係冇得好好表現俾佢哋睇。但係我覺得今日發揮係好嘅，純粹15分對手表現好啲，希望我團體賽都keep到。」

方凱申11次出戰世錦賽

方凱申在次輪以9:15不敵法國的FORTIN Paul出局。他指自己從小組賽到淘汰賽，思維和套路都處理得不錯，但在最後關頭可能打法上出現動搖導致落敗，希望可以及時調整心態出戰之後的團體賽。今次已是他第11次參賽，方凱申坦言自己得知時也嚇了一跳：「其實我開頭都冇留意，其他人可能7、8次我都冇為意自己，到有post話我打第11次世錦賽，我就覺得『吓』，我真係老啦！參賽次數多，但都可惜攞牌次數少，一直希望可以攞多啲牌，我都一路以此為目標。」

記者/攝影：魏國謙