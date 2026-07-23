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第十二屆亞洲分齡游泳錦標賽 港隊勇奪 14 金 13 銀 20 銅

即時體育
更新時間：13:13 2026-07-23 HKT
發佈時間：13:13 2026-07-23 HKT

中國香港游泳代表隊於剛落幕的「第十二屆亞洲分齡游泳錦標賽」(二零二六年七月十七至二 十一日)中表現卓越，一舉斬獲 14 金、13 銀、20 銅，合共 47 面獎牌的輝煌成績，於獎牌榜僅落後於中國及日本。本屆賽事聚集了來自亞洲各地的頂尖青少年泳手。港隊一共派出 41 位運動員(23 女 18 男)出戰，當中不乏首次參加錦標賽水平賽事的新晉泳手，各泳員於多項 個人及接力項目中均發揮出高水準，為港爭光！

中國香港游泳代表隊合照
中國香港游泳代表隊合照

男子組賽事，17-18 歲組別泳手李安禹在 50 米自由泳決賽中，以 22 秒 79 勇奪銀牌 ，並於初 賽及決賽兩度打破該項目之香港分齡紀錄；另外他亦於 50 米蝶泳決賽以 24 秒 48 勇奪金牌， 為男子組搶下一金一銀。男子組另一面金牌由香港紀錄保持者王一舜於 17-18 歲組 400 米混 合泳奪得，成績為 4 分 26 秒 88。而 15 歲小將張文浩於 15-16 歲組 50 米自由泳初賽中，游 出 23 秒 59 刷新已塵封 16 年之香港青年紀錄。他稍後於決賽時再度把香港青年紀錄改寫為 23 秒 58。

而女子組方面，李芯瑤個人獨攬 17-18 歲組別 50 米自由泳（25 秒 90）及 100 米自由泳（56 秒 21）兩面金牌，並於 50 米蝶泳再添一面銀牌 。17-18 歲組另一泳手王欣桐同樣表現出色 ， 奪得 200 米自由泳（2 分 04 秒 12）及 400 米混合泳（4 分 58 秒 90）兩面金牌，並於 400 米 自由泳摘銀。而 13-14 歲組的高嘉蓮持續有高水準演出，除了勇奪 200 米自由泳（2 分 04 秒 19）及 400 米自由泳（4 分 19 秒 33）金牌外，還奪得 100 米及 200 米蛙泳兩面銅牌！

女子 17-18 歲組接力隊更包辦 4x100 米自由泳接力、4x200 米自由泳接力及 4x100 米四式接 力全部三面金牌！

港隊將會專心備戰 9 月的名古屋亞運會，期望一眾泳手發揮出色為港爭光。

 

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