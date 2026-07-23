世界劍擊錦標賽2026｜梁千雨輸資格賽 收獲寶貴一課

21歲的香港男子花劍代表梁千雨周三在香港首辦的嘉里世界劍擊錦標賽2026的資格賽，在最後一圈淘汰賽領先法國劍手Alexandre Sido 5:0下被一分分追過，最終以11:15失了「正賽」資格，但上了寶貴一課：「今日領先後打得太冒險，尾段亦打得太手緊。」

梁千雨資格賽的最後一圈淘汰賽領先下被反勝，港隊領隊林衍聰陪他離場。徐嘉華攝

梁千雨（右）在比賽中。 徐嘉華攝

第3次參加世錦賽的千雨去年64強止步，他賽前預設的目標是至少入32強，他在小組賽以3勝2負、總排名第56位入淘汰賽，他在首圈以15:10擊敗埃及世界排427位的Amir Mohamed，次圈對世界排50位的法國劍手Alexandre Sido，千雨開局十分順，連取對方5分，可惜之後被逆轉，回想這場比賽，千雨也大嘆「可惜」。

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香港花劍隊主教練Greg為千雨打氣。徐嘉華攝

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他說：「淘汰賽領先下有少少心急，很想再搶多點分而出現無謂的錯誤，失了分後有少少目，加上尾段打得手緊。看回整場比賽，其實我應該要多少少耐性，領先下不應該去冒險做一些大膽的行為，我應該要穩陣一點去打，正如Ryan（師兄蔡俊彥）話齋：想贏，但又不可以太想贏。」

千雨還有稍後的男花團體賽，他認為個人賽的失利及寶貴的一課提醒他比賽要多點耐性，放好心態，有信心可以跟師兄弟們（包括蔡俊彥、張家朗及何承謙）爭取獎牌。

張家朗（右）周三低調到場練習。 徐嘉華攝

值得一提，大會今日亦公佈了男花正賽的對壘簽表，家朗周六（25號）的首圈對手正是Alexandre Sido，正好可以幫師弟千雨執一箭之仇。

「世二」兼衛冕的蔡俊彥正賽首圈對手是世界排173位的委內瑞拉Jose Briceno，而周三勝出資格賽的何承謙將對英國世界排第29的Jaimie Cook。

記者/攝影：徐嘉華