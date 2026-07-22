香港世界劍擊錦標賽｜中學生劍手吳海諦偕師姐朱嘉望闖世錦賽正賽

首次由香港主辦的世界劍擊錦標賽周三在亞洲國際博覽館的首天比賽已有驚喜，先是17歲 應屆男花「世少冠軍」何承謙從小組全勝直入周六（25號）的正賽，女重有16歲 的2025年「世少季軍」吳海諦（Haidi)衝出重圍，在資格賽的次圈淘汰賽面對世界排名46位的埃及劍手Nardin Ehab也毫無懼色，爆冷以15:6大勝對手入正賽，她表示是對自己一個「肯定及實力的證明」，同場的師姐朱嘉望(Moonie)亦一掃近4個月不入FIE世巡賽正賽霉運，連過兩關淘汰賽，再入正賽。

年僅16歲的中學生女重代表吳海諦勝出資格賽的淘汰賽後開心跟教練抱抱。徐嘉華攝

吳海諦（右）躋身世錦賽正賽後，他的教練之一的吳浩天（左）也忍不住上前跟他做恭賀。徐嘉華

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戴著紅色面罩的吳海諦（左）在比賽中無懼對手是誰，勇往直前。徐嘉華攝



仍在一國際學校讀書的Haidi在小組賽的成績並不理想，只錄得3勝3負、總排名第84入資格賽的淘汰賽，世界排名173位的她在首圈以15:6勝世界排267位的墨西哥劍手Barbara Columba Ocegueda Velasco，次圈面對世界排名46位的奧運代表、埃及老將Nardin，Haidi賽後開心表示自己贏在「放鬆身心」。

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吳海諦打到對手跌落地。徐嘉華攝

Haidi正賽將對奧運獎牌劍手

Haidi表示：「今日一開始打小組時心情好緊張，幸好有教練及隊友的支持，慢慢找回自己放鬆的感覺，令自己發揮到出來。」今仗是Haidi在FIE世巡賽中第一次躋身「正賽」，賽後也即場讓記者們拍攝她勝出一刻，尤其對世界排名46的巴黎奧運選手Nardin，Haidi說：「主要是放鬆身體及心情，加上我會想到大家都要打15分，所以沒理對手是誰。」

對於第一 次入到世錦賽正賽，Haidi坦言是對自己的努力的肯定及實力的證明，她說：「每當發揮到自己好開心及好舒服的程度，我就好滿意，這一次比賽真的好開心。」問到Haidi首入世錦賽正賽64強的目標，她表示：「我不想給自己太大壓力，第一次入到世錦賽正賽已好開心，能在正賽跟世界排名前列的劍手比拼，對我是一個好好的經驗，不用放太多心思去想期望的成績。」Haidi在周六的正賽將對世界第7的法國30歲 老將Alexandra Louis Marie，後者是巴黎奧運女重團體銀牌兼應屆世錦賽女團金牌功臣之一。

能再次躋身世錦賽正賽，朱嘉望表示能在媽咪及未婚夫現場支持下，感覺更加開心。徐嘉華攝

朱嘉望（右）在資格賽最後一圈淘汰賽勝出後，開心到握拳大叫。徐嘉華攝

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朱嘉望開心媽咪、未婚夫現場支持

世界排名57位的師姐朱嘉望在小組賽以4勝2負、總排名第56位入到資格賽淘汰賽，她先後擊敗菲律賓（15:7）及世界排名49的委內瑞拉劍手Lizzie Asis（15:9），她賽後開心到跳起，她說：「剛剛入到正賽好開心，主要是我今季前幾站都是差少少入到到正賽，好質疑自己，今日多謝教練現場指導，媽咪及未婚夫都到場支持，終於入到第2日（指入到另一日的正賽），好開心。」

Moonie認為今次能躋身正賽，是將「主場的壓力化成動力」：「我在全運會（去年11月在啟德主場）將主場壓力化成自己的壓力，直接影響我的表現，自全運後，我不停做一些心理的練習，如何將主場壓力成為我的動力及優勢，我覺得我今日做到。」Monnie曾於去年世錦賽入到32強，她不想多想今屆目標，最想保持今日的心態去打正賽，她將於64強對世界排名26的美國劍手Tierna Oxenreider。

父母親專程從新西蘭返港看自己比賽的陳渭泠在資格賽最後一圈淘汰賽落敗，她說還買了周六的正賽門票給父母，可惜自己未能入正賽。徐嘉華攝

美中不足是陳渭泠（Natalie）在最後一圈的淘汰賽以一分之微（7:8）不敵世界排102位的哈薩克劍手Sofiya Nikolaichuk，她賽後失望地表示父母專程從新西蘭返港看她比賽，亦買了周六「正賽」的門票，她說：「決一劍輸了，這結果不是我想要的，我早已買了『正賽』的飛給家人來看，現在入不到，有點難過。」Natalie表示近期給自己一定要入到正賽的壓力，影響了發揮：「我打了這些年劍，不應該有這些壓力，未來繼續努力及堅持。」

香港女重一姐佘繕妡到場支持師姐妹們比賽。徐嘉華攝

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兩屆奧運金牌得主張家朗（後）今日沒比賽，他低調到場練習，旁為男重主將何瑋桁。徐嘉華攝

香港女重主教練Tavi（紅衫）自巴黎奧運冠軍江旻憓退役後，年過70歲的他也退出港隊，現穿上羅馬尼亞的隊服帶隊到香港比賽。徐嘉華攝

今日在場內亦見到今日不用比賽的星級港將的身影，包括香港女重一姐佘繕妡及男花「劍神」張家朗，還有世錦賽衛冕冠軍蔡俊彥。

記者/攝影：徐嘉華