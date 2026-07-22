世界劍擊錦標賽2026｜中學生劍手吳海諦偕師姐朱嘉望闖世錦賽正賽
發佈時間：20:47 2026-07-22 HKT
首次由香港主辦的嘉里世界劍擊錦標賽2026周三在亞洲國際博覽館的首天比賽已有驚喜，先是17歲 應屆男花「世少冠軍」何承謙從小組全勝直入周六（25號）的正賽，女重有16歲 的2025年「世少季軍」吳海諦（Haidi)衝出重圍，在資格賽的次圈淘汰賽面對世界排名46位的埃及劍手Nardin Ehab也毫無懼色，爆冷以15:6大勝對手入正賽，她表示是對自己一個「肯定及實力的證明」，同場的師姐朱嘉望(Moonie)亦一掃近4個月不入FIE世巡賽正賽霉運，連過兩關淘汰賽，再入正賽。
仍在一國際學校讀書的Haidi在小組賽的成績並不理想，只錄得3勝3負、總排名第84入資格賽的淘汰賽，世界排名173位的她在首圈以15:6勝世界排267位的墨西哥劍手Barbara Columba Ocegueda Velasco，次圈面對世界排名46位的奧運代表、埃及老將Nardin，Haidi賽後開心表示自己贏在「放鬆身心」。
Haidi正賽將對奧運獎牌劍手
Haidi表示：「今日一開始打小組時心情好緊張，幸好有教練及隊友的支持，慢慢找回自己放鬆的感覺，令自己發揮到出來。」今仗是Haidi在FIE世巡賽中第一次躋身「正賽」，賽後也即場讓記者們拍攝她勝出一刻，尤其對世界排名46的巴黎奧運選手Nardin，Haidi說：「主要是放鬆身體及心情，加上我會想到大家都要打15分，所以沒理對手是誰。」
對於第一 次入到世錦賽正賽，Haidi坦言是對自己的努力的肯定及實力的證明，她說：「每當發揮到自己好開心及好舒服的程度，我就好滿意，這一次比賽真的好開心。」問到Haidi首入世錦賽正賽64強的目標，她表示：「我不想給自己太大壓力，第一次入到世錦賽正賽已好開心，能在正賽跟世界排名前列的劍手比拼，對我是一個好好的經驗，不用放太多心思去想期望的成績。」Haidi在周六的正賽將對世界第7的法國30歲 老將Alexandra Louis Marie，後者是巴黎奧運女重團體銀牌兼應屆世錦賽女團金牌功臣之一。
朱嘉望開心媽咪、未婚夫現場支持
世界排名57位的師姐朱嘉望在小組賽以4勝2負、總排名第56位入到資格賽淘汰賽，她先後擊敗菲律賓（15:7）及世界排名49的委內瑞拉劍手Lizzie Asis（15:9），她賽後開心到跳起，她說：「剛剛入到正賽好開心，主要是我今季前幾站都是差少少入到到正賽，好質疑自己，今日多謝教練現場指導，媽咪及未婚夫都到場支持，終於入到第2日（指入到另一日的正賽），好開心。」
Moonie認為今次能躋身正賽，是將「主場的壓力化成動力」：「我在全運會（去年11月在啟德主場）將主場壓力化成自己的壓力，直接影響我的表現，自全運後，我不停做一些心理的練習，如何將主場壓力成為我的動力及優勢，我覺得我今日做到。」Monnie曾於去年世錦賽入到32強，她不想多想今屆目標，最想保持今日的心態去打正賽，她將於64強對世界排名26的美國劍手Tierna Oxenreider。
美中不足是陳渭泠（Natalie）在最後一圈的淘汰賽以一分之微（7:8）不敵世界排102位的哈薩克劍手Sofiya Nikolaichuk，她賽後失望地表示父母專程從新西蘭返港看她比賽，亦買了周六「正賽」的門票，她說：「決一劍輸了，這結果不是我想要的，我早已買了『正賽』的飛給家人來看，現在入不到，有點難過。」Natalie表示近期給自己一定要入到正賽的壓力，影響了發揮：「我打了這些年劍，不應該有這些壓力，未來繼續努力及堅持。」
今日在場內亦見到今日不用比賽的星級港將的身影，包括香港女重一姐佘繕妡及男花「劍神」張家朗，還有世錦賽衛冕冠軍蔡俊彥。
記者/攝影：徐嘉華