世界劍擊錦標賽2026｜17歲男花「世少冠軍」何承謙首戰世錦賽表現身價 賽前緊張到失眠 只睡3小時  無損小組六全勝直入周六正賽

年僅17歲的應屆世少男花冠軍何承謙，周三在亞洲國際博覽館顯示少年「世界冠軍」的身價！首次參加世界劍擊錦標賽的他雖然一日前緊張到失眠，到凌晨3時仍眼光光，今晨6時起床準備9時的男花小組賽，但無損他在小組賽6戰6勝，直入周六（25號）的正賽，他賽後談到首入世錦賽正賽時，表現信心十足地說：「4月世少的金牌給我不少信心，讓我知道我在我的年齡是最勁一個，感覺去到成人賽也不會差很遠。」

一連9日首次在香港舉行的世界劍擊錦標賽周三展開個人賽的資格賽，大會安排頭3天的各劍種資格賽在Hall 2舉行（設300企位），今日所見，也有不少劍迷入場觀看男子花劍及女子重劍的資格賽，第一次在香港主場參加世錦賽的「細孖」何承謙大讚亞博館的賽場時說：「賽前我好期待在亞博館比賽，來到見到個場，比其他海外的世界盃賽站都要好。」

各參加資格賽的劍手先進行小組賽，男子花劍有何承謙及梁千雨，世界排名27位的「細孖」在小組賽沒受到太大考驗，同組的6位劍手的世界排名都比他低，以6戰6勝、小組總排名第6直入周六的正賽，屆時將與衛冕冠軍蔡俊彥（Ryan）及兩屆奧運冠軍張家朗一齊比賽。

全贏6場小組賽 仍不滿因緊張而未做到最好

「細孖」表示：「其實小組贏晒所有6場比賽，我是滿意的，但表現一般，因為有點緊張而打得手緊，有些分本不應失的，因為自己緊張而失了，這些位做得不是好好，但慶幸自己能把握到贏的機會。」

去年底毅然放下書包，投身全職運動員的「細孖」由11月開始今季（2025-2026年）的FIE世巡賽，第一年參加成人組的比賽的成績已十分亮麗，今年3月的利馬大獎賽已能殺入8強，4月的世界青少年錦標賽，他亦首奪「世少」冠軍，他也表示這些成績給他不少強心針。

他說：「世少的冠軍給我更大的信心，我在我的年齡可以做到最勁，去到成人賽，覺得不會差得太遠。」

對於周六世錦賽正賽64強，「細孖」說最想以「享受主場」心情去打：「贏，當然想贏，這主要是今年成績不錯，包括之前的成人賽（指FIE世巡賽），加上世少的冠軍，給我更大信心，因為我在我的年齡是最勁的一個，去到成人賽，覺得自己不會差很遠，今次世錦賽，會用之前打世界盃打好每一場的心態，最想是享受在香港打比賽，世錦賽畢竟是奧運及亞運外、每年最大的一個比賽。」

21歲的梁千雨在小組賽表現麻麻，錄得3勝2負，位列小組總排名第56位，稍後在資格賽的淘汰賽爭正賽資格。

記者/攝影：徐嘉華