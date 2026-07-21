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足球｜世界盃球星為跑鞋預熱

即時體育
更新時間：20:16 2026-07-21 HKT
發佈時間：20:16 2026-07-21 HKT

世界盃剛完成今屆的賽事，adidas 繼 3 月發佈輕彈緩震跑鞋 HYPERBOOST EDGE 後，開啟了公路跑的新時代。今日，adidas 再下一城，為 HYPERBOOST EDGE 增添全新配色，更隆重推出 HYPERBOOST EUPHORIA，將休閒跑鞋完美融入運動時尚這型；adidas亦同時發佈了一眾世界盃球星如美斯、柏迪等早前於世界盃期間親身穿著 HYPERBOOST EUPHORIA，為此系列預熱。 

美斯。圖片由公關提供
美斯。圖片由公關提供
柏迪。圖片由公關提供
柏迪。圖片由公關提供

HYPEROOST 兩大骨幹演繹「RUN HYPER,LIVE HYPER」生活文化：

圖片由公關提供圖片由公關提供
圖片由公關提供圖片由公關提供
圖片由公關提供
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• HYPERBOOST EDGE(RUN HYPER): 專為輕運動愛好者及慢跑新手所設計。延續運動效能,旨在釋放阻力，提供源源不絕的能量回饋與流暢步伐， 是專注於活力舒的運動機能鞋款。

• HYPERBOOST EUPHORIA(LIVE HYPER): 專為追求個人風格的時尚達人所打造。
打破運動與日常的界線，讓舒適與能量化為穿搭靈感，適合日常混搭出獨特的運動時尚風，展現不受拘束的多元生活態度。

圖片由公關提供
圖片由公關提供
圖片由公關提供
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HYPERBOOST EUPHORIA 是以 HYPERBOOST EDGE 專業跑鞋為藍本重塑的休閒鞋款。EDGE 專為專業跑步性能而生，而 EUPHORIA 則承襲了相同的緩震效能與能量回彈，並從時尚美學的角度進行改造，將焦點從跑道轉向日常穿搭。

HYPERBOOST EUPHORIA採用半透明MONO MESH鞋面，鞋頭配搭反光材質及彈性鞋舌。外底採用抓地橡膠，中底全掌採用HYPERBOOST 緩震科技，提供令人信賴的穩定性，配備時尚外型之餘亦兼具功能性，將慢跑注入生活。

 

 

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