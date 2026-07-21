香港跳繩邀請錦標賽2026｜港將力壓日本奪冠 182人代表團月底征亞錦賽

「香港跳繩邀請錦標賽2026」周日（19日）於灣仔伊利沙伯體育館降下帷幕。一連5日的賽事中，中國香港代表表現亮眼，不僅在本地賽事屢創佳績，更於壓軸的「世界交互繩邀請賽」中挫敗多國強敵勇奪冠軍，為月底出戰亞洲跳繩錦標賽注下強心針。

黃天佑王巧兒稱霸個人賽

今屆賽事焦點之一的「中國香港跳繩總會29周年紀念盃」，黃天佑與王巧兒憑藉在30秒速度賽及3分鐘耐力賽的穩定發揮，分別奪得男、女子組個人總冠軍。至於以累積獎牌總數定勝負的團體賽「回歸盃」，男子組的柯卓霖表現大勇，獨攬3金1銀1銅成為大贏家；女子組的區皢芊與張芷恩亦不甘示弱，雙雙收穫4銀1銅佳績。

世界賽港將大放異彩 挫日本勁旅封王

賽事戲肉落在周日上演的「世界交互繩邀請賽」（DDCWI）。面對法國、美國及日本等外隊挑戰，港將在主場展現出國際級水準。在終極決賽的團體自由對決（Freestyle Battle）中，港隊代表YOUNG BLOOD發揮出色，力壓日本勁旅Junk Swing勇奪冠軍；另一港隊Jumpy Soul亦順利取得季軍。

此外，在速度賽方面，港隊代表Elite2及Vigor F1亦分別於高級組與初級組摘下亞軍，力證香港跳繩運動員在各個項目均具備頂尖競爭力。賽事期間，港隊主將兼花式跳繩世界冠軍何柱霆亦有作示範表演，同場的藝人嘉賓楊樂文（Lokman）大讚港隊實力出眾，呼籲大眾繼續支持香港代表。

182人龐大陣容月底征亞錦賽

今次主場出擊，亦是港隊備戰7月底中國紹興「亞洲跳繩錦標賽」的重要前哨戰。中國香港跳繩總會主席黃婷透露，港隊即將派出182人的龐大陣容參賽。她期望運動員能延續去年世錦賽的勇態，並透過與亞洲各國選手切磋，進一步提升整體水平，繼續為港爭光。